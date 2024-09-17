Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂô¾ë¸ø±à¡¡¥¹¥¹¥¤â¸«¤´¤í¤Ë
17Æü¤ÏÃæ½©¤ÎÌ¾·î¤Ç¤¹¤¬¸©Æâ¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¾ø¤·½ë¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶âÂô¾ë¸ø±à¤Ç¤Ï¥¹¥¹¥¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
17Æü¤Î¸©Æâ¤Ï¹âµ¤°µ¤Ë´Ë¤ä¤«¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±±À¤Î¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¶âÂô¤Ç32.6¡î¡¢¾®¾¾¤Ç31.5¡î¤«¤Û¤¯¤Ç31.4¡î¤Ê¤É¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤Ç30¡î¤òÄ¶¤¨¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶âÂô¾ë¸ø±à¤Ç¤Ï¥â¥ß¥¸¤¬ÀÖ¤ä²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤À¤·¡¢ÌÚ¡¹¤¬°áÂØ¤¨¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¹¥¤â¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï½ù¡¹¤Ë¶á¤Å¤¯½©¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»¶ºö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
17Æü¤ÏµìÎñ¤Î8·î15Æü¡¢Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¤Ç¤¹¤¬Ìë¤ÏÃÙ¤¤»þ´Ö¤Û¤ÉÇ½ÅÐÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£