¡ÖÃ¯¤â¥Ï¥ê¥¹¤ò°Å»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡× ¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÈãÈ½
¡¡¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Î°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¡ÖÃ¯¤â¥Ï¥ê¥¹¤ò°Å»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢°Å»¦¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤À¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CNN¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢X¤òÎ¨¤¤¤ë¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï15Æü¡¢¡Ö¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤ä¥Ï¥ê¥¹¤ò°Å»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Î°Å»¦¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤ÈÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¡¢ÍâÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¾éÃÌ¤À¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊóÆ»´±¤ÏÌµÀÕÇ¤¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡X¼Ò¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ä¤½¤Î½õÄ¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ëµ¬Ìó¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥Ê¥Á¥¹¤òÍÊ¸î¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ò´«¤á¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Îµ¶Æ°²è¤ò¹¤á¤ÆÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë