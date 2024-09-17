±Ñ¹ñ¤Î´õ¾¯¥Ð¥é¡¢Ìµµö²Ä¤ÇÈÎÇä¤«¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¡¢½÷À¤ò½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡±Ñ¹ñ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÇÉÊ¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥Ð¥é¤ÎÉÄÌÚ¤òµö²Ä¤Ê¤¯¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï17Æü¡¢¼ïÉÄË¡°ãÈ¿¡Ê°éÀ®¼Ô¸¢¿¯³²¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Î40Âå½÷À¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌµÃÇ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿µ¿¤¤¤Î¤¢¤ëÉÊ¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÉÄÌÚ¤ä¼ï»Ò¤¬Â¿¿ô½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÏÉÔÀµ¼è°ú¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¤Î½ÐÉÊ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤Ï23Ç¯9·î¡Á24Ç¯1·î¡¢±Ñ¹ñ¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¡¼¥¹¥Á¥ó¡¦¥í¡¼¥¸¥º¡×¼Ò¤¬³«È¯¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÉÊ¼ïÅÐÏ¿¤·¤¿¥Ð¥é¤ÎÉÄÌÚ¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Îµö²Ä¤Ê¤¯¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤ÇÊ£¿ô²óÈÎÇä¤·¤¿µ¿¤¤¡£