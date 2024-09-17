¡Ö°ÂÇÜ»á¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î²ñÄ¹¤é¤ÈÌÌÃÌ¤«¡×ÊóÆ» À¯ÉÜ¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×
¡¡2013Ç¯¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜÁíÍýÂç¿Ã¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î²ñÄ¹¤é¤ÈÌÌÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£Åö¾Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀ¹»³Ê¸²ÊÂç¿Ã¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄ´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÊÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿¹²°´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡Ë
¡¡¿¹²°ÉûÄ¹´±¤Ï¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò»¶Ì¿ÎáÀÁµá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢°ú¤Â³¤ÂÐ±þ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²óÅú¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¤Ï¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î²ñÄ¹¤é¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ï¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ÎÁíºÛ±þÀÜ¼¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2013Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë