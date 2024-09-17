¥È¥é¥ó¥×»áºÆ¤ÓÉ¸Åª¤Ë°Å»¦Ì¤¿ë¤«¡¡58ºÐÃË¤ò»ÊË¡¾Ê¤¬ÁÊÄÉ¡¡12»þ´ÖÂÔ¤ÁÉú¤»¡È¶¯¤¤Å¨°Õ¡É
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤ËºÆ¤Ó½Æ¸ý¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢Ã»´ü´Ö¤ËÆóÅÙ¤âÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ç¤¹¡£¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ¤Ç½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡Û¥Ï¥ê¥¹»á¤Îæ«¤¬ÁÕ¸ù¡È¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏËÉÀï¡ÈÈ¿·â¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡©
¢£¥È¥é¥ó¥×»áºÆ¤ÓÉ¸Åª¤Ë¡¡°Å»¦Ì¤¿ë¤«
¡¡½Æ¤ò¹½¤¨¤¿·Ù»¡Åö¶É¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ë¶î¤±´ó¤êÎ¾ÏÓ¤ò¹´Â«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°Å»¦¤ò»î¤ß¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Î¹´Â«»þ¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÊÝ°Â´±
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤ò¼Ö¤«¤é¹ß¤í¤·¤¿»þ¡¢Èà¤ÏÉðÁõ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼Ö¤ÎÁÜº÷¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£FBI¤¬¸½¾ì¤ËÃå¤¯¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¡£²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤«ÂáÊáÎò¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÊË¡¾Ê¤Ï¡¢À½Â¤ÈÖ¹æ¤ò¾Ã¤·¤¿¼«Æ°¾®½Æ¤Î½ê»ý¤Ê¤É2·ï¤Îºá¤Ç¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤òÁÊÄÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤é¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥«¥Ð¥ó¤È¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µÊÝ°Â´±
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥ë¤Î½Æ¿È¤¬ÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Ä¾¤Á¤ËÍÆµ¿¼Ô¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡×
¡¡¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¦¥§¥¹¥È¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÅö»þ¡¢5ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢6ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ø°ÜÆ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é400¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î³°¤«¤é½Æ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µ¤ÉÕ¤È¯Ë¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿5ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Î¾Ò²ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ÏÌÚ¡¹¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍýÂç¿Ã¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÏÆ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤òÌÚ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉôÃæ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤â¤¢¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¾å¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈ¯Ë¤¸å¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ï¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏSNS¤Ç¼«¿È¤Î¿È¤ò¼é¤Ã¤¿¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎSNS¤«¤é
¡Ö¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä´Ø·¸¤¹¤ëµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬¡¢»ä¤òÂè45ÂåÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÂçÅýÎÎÁªµó¤Î¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¼Â¤Ë¸«»ö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¢£¤Ê¤¼¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍ½ÄêÇÄ°®¡©¡¡µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬µ¡Ì©»ö¹à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£CNN¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡¡CNN¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥´¥ë¥Õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÁ°Æü¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤¼¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¤ÇØ·Ê¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¶¯¤¤Å¨°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¢£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï12»þ´ÖÂÔ¤ÁÉú¤»¡È¶¯¤¤Å¨°Õ¡É
¡¡FBI¤Ï¡¢¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÌÐ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤è¤½12»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂÔ¤ÁÉú¤»¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯¤¤¼¹Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Æ°µ¡¤Î²òÌÀ¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô¤Ï²áµî¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼Ô
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤È·³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¥È¥é¥ó¥×»á¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËµîÇ¯¡¢¼«Èñ½ÐÈÇ¤·¤¿ËÜ¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¦¥¹ÍÆµ¿¼ÔÃø¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾¡¤Æ¤Ê¤¤ÀïÁè¡×
¡Ö¡ÈÆ¬¤Î°¤¤¡ÉÂçÅýÎÎ¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤âÀÕÇ¤¤Î°ìÃ¼¤òÉé¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤â»ä¤â°Å»¦¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡»ö·ï¸å¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎSNS¤«¤é
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯¼£ÅªË½ÎÏ¤ä¤¤¤«¤Ê¤ëË½ÎÏ¤âÍÆÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¢£¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö°ÜÌ±¤¬¥Ú¥Ã¥ÈÊá¿©¡×ÇÈÌæ³ÈÂç
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ë½ÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¥È¥é¥ó¥×»áËÜ¿Í¤À¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ê¤ó¤«Âç·ù¤¤¤À¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¤¥é¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤ÇÌ±¼çÅÞ¸õÊä¤Î¥Ï¥ê¥¹»á»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤È¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Ç¥Þ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á
¡Ö¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¡¢°ÜÌ±¤¿¤Á¤¬¸¤¤äÇ¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£°ÜÌ±¤¿¤Á¤¬¸¤¤äÇ¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£½»Ì±¤Î¥Ú¥Ã¥È¤¬¿©¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤³¤ì¤¬º£¤Î¹ñ¤Î¤¢¤ê¤µ¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï6000Ëü¿Í°Ê¾å¡£ÊüÁ÷¸å¡¢»ÔÄ£¼Ë¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë¤ÏÇúÇËÍ½¹ð¤¬ÆÏ¤¡¢ÊÄº¿¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊó¡¢È¯¸À¤·¤¿Åö¿Í¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á
¡ÖÇúÇËÍ½¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä®¤¬ÉÔË¡°ÜÌ±¤ËÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤É¤¤½ÐÍè»ö¤À¡£»ä¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ê¤éµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÉûÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ó¥¹¾å±¡µÄ°÷¤â¡¢¡ÖÍ¸¢¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥¹¾å±¡µÄ°÷
¡Öº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¼±¼Ô¤¬»ö¼Â¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂçÅýÎÎÁª¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤È¤³¤í1¥«·îÈ¾¤¢¤Þ¤ê¡£Ë½ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯9·î17ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë