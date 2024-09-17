¥½¥Õ¥ÈB¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÀïÀþÎ¥Ã¦¤Ê¤é¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¡Ä¶áÆ£·ò²ð¤¬ÅðÎÝÀ®¸ù¸å¤ËÂçÌåÀä¢ªÉÂ±¡µÞ¹Ô
¡ÖÌµ»ö¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¡Ä¤½¤Î¸µ¶§¤È¤Ï¡©¡©
¡¡ºò16Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë1-0¤Ç¾¡¤Ã¤ÆÇËÃÝ¤Î7Ï¢¾¡¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò5¤Ë¸º¤é¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤·¤«¤·¡¢¾Ð´é¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Í²ó¤ËÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ÆóÅð¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿ºÝ¤Ë±¦Â¤òÉé½ý¡£¼£ÎÅ¤ò·Ð¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼·²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï³«Ëë¤«¤éÁ´»î¹ç¤Ç5ÈÖ¤òÂÇ¤Á¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÎ¨.314¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢72ÂÇÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤ò¸£°ú¡£²þ¤á¤Æ¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤Âå¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤±¤Ë¡¢
¡Ö¤â¤·ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á´Éô¡ÊÀïÎ¬¤ò¡ËÎý¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï»î¹çÃæ¤ËÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ÏÄË¤á¤¿±¦Â¼ó¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¶áÆ£¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤ÏÂç°ã¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤âÌµ»ö¤òµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Ë¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸µ¶§¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£