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The strike you ever did see.— Birmingham City FC (@BCFC) September 16, 2024
Tomoki Iwata, take a bow. pic.twitter.com/cvBbDYL0yB