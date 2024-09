【フロストパンク2】9月18日2時 アドバンスドアクセス開始9月21日 発売予定価格: 8,870円(デラックスエディション) 5,200円(通常版)

11 BIT STUDIOSは、PC(Steam)用サバイバルシミュレーション「フロストパンク2」を9月21日に発売する。これに伴い、8,870円(9月21日まで7,983円)の「デラックスエディション」購入者向けに9月18日2時からアドバンスドアクセスを提供する。

本作「デラックスエディション」では、ゲーム本体と72時間のアドバンスドアクセス(早期アクセス)に加え、3つのDLC、小説「暖かい肉体」デジタル版、デジタルアートブック、サウンドトラックが付属する。また9月22日まで前作「フロストパンク」ゲーム本体が90%引きの340円、DLCなどを同梱した「Game of the Year Edition」が84%引きの1,212円となっている。

「フロストパンク2」は、大寒波が地球を襲った30年後を描くコロニー建設型シミュレーションゲーム。終わらない冬がもたらす危機や評議会の派閥同士の争いに対処しつつ、コロニーを発展させていく。

11 BIT STUDIOS(R), FROSTPUNK 2(R) are registered trademarks of 11 BIT STUDIOS S.A.

(C) 11 BIT STUDIOS S.A. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.