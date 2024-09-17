¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÈÆÒ»Ò¡É°ËÆ£º»è½¡¢¡È·Ë¾ì¡É¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤È·èÎö¡¡¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö´°Á´¤Ë°ÇÍî¤Á¡×
¡¡°ËÆ£º»è½¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè25½µ¡Ö½÷¤ÎÃÎ·Ã¤Ï¸å¤Ø¤Þ¤ï¤ë¡©¡×¡ÊÂè122²ó¡Ë¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£¡Ë¤È·Ë¾ì¡Ê¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¤¬µÄÏÀ¤ÎËö¤Ë·èÎö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö·Ë¾ì¤µ¤ó¡¢´°Á´¤Ë°ÇÍî¤Á¡×¡ÖÆñ¤·¤¤Î©¾ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡²ÈºÛ¤ÎÏ²¼¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤È½Ð¤¯¤ï¤¹ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë
¡¡Ç®¿´¤ËÊÙ¶¯²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿Êþ°ì¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆÍÁ³°ÛÆ°¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£º¸Á«¤È¤â¸À¤¨¤ë¶¯°ú¤Ê¿Í»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·Ë¾ì¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«ÆÒ»Ò¤Ï»×¤¤Çº¤à¡£
¡¡¤½¤Î¿¿°Õ¤òËÜ¿Í¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÒ»Ò¤Ï·Ë¾ì¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤ë¡£ÆÒ»Ò¤¬Êþ°ì¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Î°ÛÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢·Ë¾ì¤Ï¡Ö²¶¤¬¤¹¤Ù¤Æ»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÁá¡¹¤ËÇ§¤á¤ë¡£·Ë¾ì¤ÏºÛÈ½´±¤¬Ï¢ÂÓ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯¼£²È¤¬ºÛÈ½¤Î¸øÊ¿¤µ¤Ë°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¡¢»ÊË¡¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¸ý¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¼çÄ¥¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÒ»Ò¤¬¡Ö½ãÅÙ¤ÎÄã¤¤ÀµÏÀ¤Ï¶Á¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È±þ¤¸¡¢·Ë¾ì¤ÎÂÐ±þ¤¬À¯¼£²È¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¼ã¼Ô¤ò¸«¤»¤·¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¡£¶ì¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤Â³¤±¤ë·Ë¾ì¤Ë¡¢ÆÒ»Ò¤Ï°ÛÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¤è¤¦ÁÊ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤··Ë¾ì¤Ï¡Ö»×¤¤¾å¤¬¤ë¤Ê¡¢Î©¾ì¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤í¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö·Ë¾ì¤µ¤ó¡Ä¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ëÆÒ»Ò¤Ë¡¢·Ë¾ì¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤±¡×¤È¸À¤¤¡Ö°Ê¸å¡¢2ÅÙ¤ÈÍÑ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡×¤ÈµñÀä¡£ÆÒ»Ò¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¾¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¡×¤È¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÆÒ»Ò¤È·Ë¾ì¤¬·èÎö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö·Ë¾ì¤µ¤ó¡¢´°Á´¤Ë°ÇÍî¤Á¤·¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°ÇÂÄ¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¤·¤ó¤É¤¤Å¸³«¤À¡×¡Ö·Ë¾ì¤µ¤ó¤âÆñ¤·¤¤Î©¾ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢·Ë¾ì¤ÎÁÛÁü¤ÎÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¿´ôÀî¡ÊÂìÆ£¸°ì¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼Â¿´ôÀî¡É¤¬·Ë¾ì¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼Â¿´ôÀî¤µ¤ó¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀÆü¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡²ÈºÛ¤ÎÏ²¼¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿ÍÊª¤È½Ð¤¯¤ï¤¹ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë
¡¡Ç®¿´¤ËÊÙ¶¯²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿Êþ°ì¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÆÍÁ³°ÛÆ°¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£º¸Á«¤È¤â¸À¤¨¤ë¶¯°ú¤Ê¿Í»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·Ë¾ì¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«ÆÒ»Ò¤Ï»×¤¤Çº¤à¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÒ»Ò¤¬¡Ö½ãÅÙ¤ÎÄã¤¤ÀµÏÀ¤Ï¶Á¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È±þ¤¸¡¢·Ë¾ì¤ÎÂÐ±þ¤¬À¯¼£²È¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¼ã¼Ô¤ò¸«¤»¤·¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¡£¶ì¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤Â³¤±¤ë·Ë¾ì¤Ë¡¢ÆÒ»Ò¤Ï°ÛÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¤è¤¦ÁÊ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤··Ë¾ì¤Ï¡Ö»×¤¤¾å¤¬¤ë¤Ê¡¢Î©¾ì¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤í¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö·Ë¾ì¤µ¤ó¡Ä¡×¤È¿©¤¤²¼¤¬¤ëÆÒ»Ò¤Ë¡¢·Ë¾ì¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤±¡×¤È¸À¤¤¡Ö°Ê¸å¡¢2ÅÙ¤ÈÍÑ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡×¤ÈµñÀä¡£ÆÒ»Ò¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¾¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¡×¤È¤½¤Î¾ì¤òÎ©¤Áµî¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÆÒ»Ò¤È·Ë¾ì¤¬·èÎö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö·Ë¾ì¤µ¤ó¡¢´°Á´¤Ë°ÇÍî¤Á¤·¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ°ÇÂÄ¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡Ö¤·¤ó¤É¤¤Å¸³«¤À¡×¡Ö·Ë¾ì¤µ¤ó¤âÆñ¤·¤¤Î©¾ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢·Ë¾ì¤ÎÁÛÁü¤ÎÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¿´ôÀî¡ÊÂìÆ£¸°ì¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼Â¿´ôÀî¡É¤¬·Ë¾ì¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥Ê¥ê¡¼Â¿´ôÀî¤µ¤ó¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£