ユアネットは、iPhoneのロック画面をおしゃれにカスタマイズできるアプリ「Lodgety(ロジェッティ)」から、iOS 18の新機能に対応したアップデートを公開しました。

iOS 18の新機能を活用し、コントロールセンターにアニメーションやイラストを設置してかわいくおしゃれにカスタマイズを楽しむことができます。

ユアネット「Lodgety」

サービス名: Lodgety

価格 : 基本無料(内部課金あり)

アプリ : https://apps.apple.com/jp/app/id1640030946

◆ロック画面だけじゃない!コントロールセンターも好みのデザインに

これまでコントロールセンターには、iPhoneの中に用意されているボタンしか表示できませんでしたが、Lodgetyの新機能を使うことでLodgetyならではの個性的でかわいいイラストを表示できるようになりました。

自分好みのイラストを好きな場所に置くことができるほか、タップするとイラストが動き出す演出により、無機質な印象だったコントロールセンターをいきいきとした楽しい見た目に彩ります。

アニメーションの例としては星がキラキラと輝くものや、愛らしいしぐさで活発に動く猫など、かわいくユニークなものを幅広いジャンルで取り揃えています。

見ているだけで楽しく、さらにもっと愛着が湧く画面へカスタマイズできる機能となっています。

選べるイラストは63種類、アニメーションは15種類、気分や好みに合わせて様々なバリエーションを演出することができます。

◆Lodgetyとはどんなアプリ?

「Lodgety(ロジェッティ)」はロック画面やホーム画面に、自分好みのかわいいイラストや楽しいアニメーションなどを表示することができる人気のアプリです。

個性あふれる豊富なデザインから選んで、一風変わったスタイリッシュな画面にカスタマイズすることができます。

イラストが動き続ける「タイムアニメーションショート」や、時間の経過とともにゆっくり変化する「タイムアニメーションロング」のほか、バッテリー表記のカスタマイズ、おしゃれ文字のカレンダーや時計なども作成できます。

