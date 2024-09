フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港にて「フォーポイントチャイニーズフェア」を週末限定で開催。

フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港では、2024年9月14日より「フォーポイントチャイニーズフェア」を週末限定で開催。

日本でも親しまれている麻婆豆腐や酢豚など、定番料理に加えて油淋鶏や紅焼肉などの料理も、ブッフェスタイルで楽しめます☆

また、オープンキッチンでは、せいろで蒸した熱々の小籠包や焼売などの点心を用意。

杏仁豆腐や生姜プリンなどのデザートも取り揃え、豊富なメニューを楽しめる週末だけのブッフェです!

おなじみの中華料理に、油淋鶏や紅焼肉、点心などの豊富なメニューを楽しめる週末限定のブッフェ。

フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港の「フォーポイントチャイニーズフェア」は、2024年9月14日から11月10日まで土・日・祝限定開催です!

