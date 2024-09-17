²¬»³¸©ÃÎ»öÁªµó¡¡¥Ý¥¹¥¿ー·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¡»ÔÆâ993¥«½ê¤ËÀßÃÖÍ½Äê
²¬»³»ÔÌò½ê¡¡²¬»³¡¦ËÌ¶èÂç¶¡
¡¡10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²¬»³¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¸þ¤±¤ÆÎ©¸õÊä¼Ô¤Î¥Ý¥¹¥¿ー·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³»ÔÌò½ê¤ÎÀ¾Â¦¤Ç¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤é·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ç¼¨ÈÄ¤Ï½Ä90cm¡¢²£180cm¤Ç¡¢²¬»³»Ô¤Ç¤Ï10·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÆâ¤Î993¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê²¬»³»Ô Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¿ÀÐ°æÉÒÏº ¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÁªµó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÅêÉ¼¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÁªµó·¼È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡²¬»³¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸½¿¦¤Î°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ¤µ¤ó¤È¿·¿Í¤Î¾®ºä¾º¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ï10·î10Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì27Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£