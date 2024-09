国内外で活躍するトップバーテンダーをゲストに迎える、ザ・リッツ・カールトン日光のイベント「Bartender Crossover(バーテンダー クロスオーバー)」に藤井隆氏が登場。

「Bartender Crossover Vol.14」では、藤井氏ならではのツイストカクテルに栃木県の食材が融合する、この夜だけのカクテルが楽しめます☆

ザ・リッツ・カールトン日光「Bartender Crossover Vol.14」

開催日:2024年9月22日(日・祝)

開催時間:19:00 p.m.〜22:30(22:30 L.O.)

メニュー:「CRAFTROOM」藤井隆氏による、栃木の食材を取り入れた本イベント限定カクテルやノンアルコールカクテルを含む4種

※カクテルの詳細は当日発表

開催場所:ザ・リッツ・カールトン日光 1階「ザ・バー」

「ザ・リッツ・カールトン日光」が2023年より展開している「Bartender Crossover(バーテンダー クロスオーバー)」は、国内外で活躍するトップバーテンダーをゲストに迎えるイベント。

2024年も引き続き、世界で高い評価を受ける有数のバーから、世界のバーカルチャーを牽引する新世代バーテンダーを招聘して開催しています!

通算14回目となる2024年9月22日は、大阪・梅田のバー「CRAFTROOM」よりオーナーバーテンダー 藤井隆(ふじい りゅう)氏を招き、「Bartender Crossover Vol.14」を開催。

『CRAFTROOM』店舗内観

藤井隆氏がオーナーバーテンダーを務める「CRAFTROOM」は、2024年「Asia’s Best 50 Bars」で28位にランクインした名店です。

また、藤井隆氏は世界大会「World Class 2016」での準優勝経験を持ち、現在は国内外で大会審査員やセミナー、カクテルイベント企画にゲストバーテンダーと多岐に渡り活躍されています。

イベント提供カクテルイメージ

「ザ・リッツ・カールトン日光」に初めて来館する藤井氏は、「Bartender Crossover Vol.14」開催にあたり、次のようにコメント。

「初めての奥日光滞在、そして栃木県や日光の素晴らしい食材と「CRAFTROOM」のカクテルの初コラボレーションを、私自身が大変楽しみにしております。どうぞご期待ください。」

イベント提供カクテルイメージ

「Asia’s Best 50 Bars」において、大阪エリアのバーで初のランクインを果たした注目のバーテンダーを招いてのイベントは、この日だけのバー体験に期待が高まります!

藤井隆(ふじい りゅう)氏

20歳でバーテンダーのキャリアをスタート。

神戸・姫路のバーを経て、2006年より大阪 北新地「Bar,K」にて約14年勤務ののち、2020年9月大阪・梅田にて、自身のバー「CRAFTROOM」を開業。

2024年には 「Asia’s Best 50 bars」にて、28 位にランクインされました。

2011年シンガポールでのエリートバーテンダーコースを卒業。

2016年「Diageo World Class Japan Final」優勝。

マイアミでの世界大会「World Class 2016」に日本代表として出場し、56カ国の選手の中、準優勝。

現在は国内・海外にて大会審査員、セミナー、カクテルイベント企画、ゲストバーテンダーとしても活躍中です。

多岐に渡り活躍を見せる、注目のバーテンダー藤井隆氏を招いて実施される、一夜限りのイベント。

ザ・リッツ・カールトン日光の「Bartender Crossover Vol.14」は、2024年9月22日開催です!

