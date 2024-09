空き家を借りたい人と貸したい人をつなぐ！アイバリュー『さかさま不動産 横浜西部支局』

アイバリューは2024年11月25日(月)に『さかさま不動産 横浜西部支局』を開局します。

開局を記念し、プレ事業として、大学生を対象とした、『空き家活用アイデアコンテスト〜空き家からはじまる街の活性化〜』を実施、9月17日(火)から応募者の募集を開始します。

アイバリュー『さかさま不動産 横浜西部支局』

アイバリューは2024年11月25日(月)に『さかさま不動産 横浜西部支局』を開局。

開局を記念し、プレ事業として、大学生を対象とした、『空き家活用アイデアコンテスト〜空き家からはじまる街の活性化〜』を実施、9月17日(火)から応募者の募集を開始します。

開局日の11月25日(月)に横浜国立大学で行われる、さかさま不動産 横浜西部支局開局イベント内で本コンテストの最終審査を行います。

●事業の背景と開催趣旨

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家数は900万戸に達し、住宅全体の13.8%を占める過去最高の数字となっています。

前回調査から51万戸増加し、横浜市内の空き家数も51,700戸(前回調査)に上ります。

この増加が今後も続くと予想される中、空き家の有効活用が大きな社会課題となっています。

そこで、空き家を“負”動産ではなく地域資源として捉え、空き家を活用した街の賑わいを創出するアイデアや、空き家の価値を最大限に引き出す事業化の可能性を模索するため、次代を担う大学生を対象に、このコンテストを開催します。

●さかさま不動産とは

さかさま不動産は、空き家を借りたい人と貸したい人をつなぐ無料のWEBマッチングサービスです。

従来の空き家の売買・賃貸は、不動産会社を介して物件を探すのが一般的でしたが、さかさま不動産はこのプロセスを逆転させ、空き家を活用したい人の希望をWEBサイトに掲載し、その希望に共感した空き家所有者が対応するという仕組みです。

空き家所有者が物件を活用しない理由には、「売却や賃貸の手続きが煩雑」「物置として使っている」などが挙げられますが、中には「思い入れのある建物を誰に使ってもらえるのか不安」という声もあります。

さかさま不動産は、借りたい人の情報を公開し、所有者の不安を解消することで、空き家の利活用を促進します。

●開催概要

・事業名:【大学生】空き家活用アイデアコンテスト〜空き家からはじまる街の活性化〜

・主催 :株式会社アイバリュー(さかさま不動産 横浜西部支局)

・後援 :横浜未来機構

●募集要項

・応募資格: 日本在住の大学生(個人またはグループ)。

1人(1グループ)1案まで

・募集期間: 2024年9月17日(火)〜2024年10月31日(木)

・応募費用: 無料

・応募先 : 【大学生】空き家活用アイデアコンテスト事務局

<株式会社アイバリュー 公式サイト内コンテスト

『登録・作品提出フォーム』>

空き家活用アイディアコンテスト

●選考基準

・地域の活性化につながるか

・新しいアイデアか、独自性はあるか

・実現の可能性はあるか、成長の可能性はあるか

●賞

・金賞/1点 賞金50,000円

・銀賞/1点 賞金30,000円

・銅賞/1点 賞金20,000円

・入賞/2点 賞金10,000円

●選考プロセス

応募作品は一次審査で入賞作品5点を選出し、最終審査会(於:横浜国立大学)において一次審査会の上位3作品によるプレゼンテーションを実施し、各賞を決定します。

応募作品が多い場合、主催者が一次審査前に予備審査を行うことがあります。

●スケジュール

・2024年9月17日(火) 募集開始

・2024年10月30日(水) 募集締切

・2024年11月上旬 一次審査

・2024年11月25日(月) 最終審査(会場:横浜国立大学にてプレゼン※参加必須:オンライン可)

●登録・作品提出方法

特設ホームページの提出フォームに必要な情報を登録し、作品をPDF形式で(A4サイズ横向き、最大4ページ以内)提出してください。

文章だけでなく、イラストや図面(建物・内部イメージなど)、写真、グラフなども活用し見やすい提案を心がけてください。

●提案構成 以下の項目に沿って提案ください。

1. 空き家活用のアイデアのタイトル

2. 想定する空き家の種類(戸建、集合住宅、店舗等)

3. 基本的考え方

4. 空き家活用の具体的なアイデア

5. 地域にどんな効果を生み出すか

●注意事項

1. 応募作品の提出方法は特設ページの専用フォームのみ。

2. 応募作品は返却しません。

3. 応募作品は未発表作品に限ります。

4. 他者の権利を侵害する作品の提出は禁止。

5. 入賞後のトラブル等は応募者の責任となります。

6. 入賞後に著作権侵害等が発覚した場合、主催者の判断で入賞を取り消すことがあります。

7. 作品は、各種メディアや、さかさま不動産 横浜西部支局特設ホームページやなどで公開される場合があります。

8. 入賞作品のプレゼンテーションの様子は、動画配信サイトで公開される場合があります。

9. 応募時点で、上記に同意したものとみなします。

●応募に際しての注意事項

応募作品が他者の権利を侵害しないようご留意ください。

特に、書籍や雑誌、ウェブサイトなどからの無断コピー画像の使用はご遠慮ください。

●作品の権利関係について

提案内容、応募作品および図面・写真等の著作権は応募者または権利保有者に帰属します。

また、作品の発表(提案内容)や作品に関する制作物を実際に活用する場合は、応募者と協議し、許諾の上、実施することとします。

●個人情報について

提供された個人情報は、株式会社アイバリューが適切に管理し、応募者の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。

入賞時の連絡手段として使用され、入賞作品の公開時には、応募者の氏名(本名での公開が難しい場合はニックネームも可)および大学名を作品と共に公開します。

それ以外の目的には使用しません。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 空き家を借りたい人と貸したい人をつなぐ!アイバリュー『さかさま不動産 横浜西部支局』 appeared first on Dtimes.