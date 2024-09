【スクウェア・エニックス:TGSセール2024】期間:10月1日まで

スクウェア・エニックスは、「TGSセール2024」をSteamにて開催している。期間は10月1日まで。

9月26日から3日間に渡って開催される日本最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2024(TGS2024)」に合わせ、期間限定のセールがSteamにて実施中。「NieR:Automata」や「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」などを通常よりもお買い得価格で購入できる。

そのほか、「ドラゴンクエストビルダーズ2」、「クロノ・トリガー」、「ライブアライブ」といった多数のタイトルがセールの対象にラインナップされている。

□Steam「TGSセール2024」のページ

セール対象タイトル

NieR:Automata

価格:5,280円 → 2,112円(60%OFF)

・ストアページ

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

価格:9,878円 → 4,939円(50%OFF)

・ストアページ

ドラゴンクエストビルダーズ2

価格:6,380円 → 3,190円(50%OFF)

・ストアページ

クロノ・トリガー

価格:1,980円 → 990円(50%OFF)

・ストアページ

ライブアライブ

価格:7,480円 → 2,992円(60%OFF)

・ストアページ

