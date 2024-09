【サイバーパンク:エッジランナーズ ミッション・キット】2024年度冬発売予定価格未定

ホビージャパンは、TRPG入門セット「サイバーパンク:エッジランナーズ ミッション・キット」の日本語版製作決定を発表した。2024年度冬発売予定、価格は未定。

本作のベースとなる世界観はCD PROJEKT RED製作のオープンワールドRPG「サイバーパンク2077」を原案としたアニメーション作品「サイバーパンク:エッジランナーズ」。ゲーム「サイバーパンク2077」の直前の時代が舞台となっており、ゲーム中にはアニメの主人公ディビッドなどに関連するコンテンツも登場する。

「サイバーパンク:エッジランナーズ ミッション・キット」は、TRPG「サイバーパンクRED」をベースに、2070年代に合わせたアイテムや新しいハッキングのルールを収録。7体の作成済みキャラクターには、アニメを制作したTRIGGER・今石洋之監督の豪華描きおろしイラスト付き。

ボックスにはゲームをプレイするのに必要なセットがすべて入っており、本作だけでプレイ可能。シナリオには初めてこのゲームのゲームマスター(進行役)をする人向けのアドバイスがふんだんに盛り込まれているので、これまで「サイバーパンクRED」をプレイしたことがなくても大丈夫となっている。

大きな目玉はアニメ最終話の後日談となる、オリジナルのシナリオ。プレーヤーはデイビッドやルーシーたちのようなエッジランナーのチームとなり、2070年代のナイトシティを舞台に物語を紡いでいく。

(C) 2024 CD PROJEKT S.A. All rights reserved. CD PROJEKT, the CD PROJEKT logo, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, the Cyberpunk 2077 logo, Phantom Liberty, the Phantom Liberty logo, Cyberpunk: Edgerunners and the SAMURAI logo are trademarks and/or registered trademarks of CD PROJEKT S.A. in the US and/or other countries.