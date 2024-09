【あみあみ秋葉原店:BANDAI SPIRITS商品3製品抽選販売】抽選期間:9月16日12時~9月22日23時59分当選発表:9月25日12時~指定販売日時:9月28日11時~20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、9月28日に発売予定のアクションフィギュア・プラモデル3製品の抽選販売を実施する。応募期間は9月22日23時59分まで。当選発表は9月25日12時より行なわれる。

今回対象となる商品は、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」よりアクションフィギュア「ROBOT魂 <SIDE AC> IB-07: SOL 644 / Ayre」や、「30 MINUTES FANTASY」よりプラモ「30MF ローザンナイト」、「30 MINUTES SISTERS」よりプラモ「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーC]」の3製品が対象。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分の本製品を抽選で販売することを告知、9月16日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット(購入整理券)」を取得してから店舗にて購入することができる。

「ROBOT魂 <SIDE AC> IB-07: SOL 644 / Ayre」

□あみあみ秋葉原店「ROBOT魂 <SIDE AC> IB-07: SOL 644 / Ayre」抽選販売のページ

「30MF ローザンナイト」

□あみあみ秋葉原店「30MF ローザンナイト」抽選販売のページ

「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーC]」

□あみあみ秋葉原店「30MS オプションボディパーツ ビヨンドザブルースカイ1[カラーC]」抽選販売のページ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2023

(C)THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021