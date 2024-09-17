¹ËöÎÃ»Ò¤Ï³èÆ°ºÆ³«¤â»ë³¦ÎÉ¹¥ ¡È´ñÀ×¤Î40Âå¡É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÂçÀ®¸ù¡¢12·î¤Î¥é¥¤¥Ö¤âÂ¨Æü´°Çä
¡¡¹ËöÎÃ»Ò¡Ê44¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖKaminii¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï13Æü¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ËöÎÃ»Ò¡ÈÉÔÎÑ¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É¤Î¡Ö¤¤â¤Á¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤¬¥ä¥ê¶Ì¤Ë¡Ä¡Ô°ì±þÁá°ðÅÄ¤À¤è¤Ê¡©¡Õ
¡¡¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¡¼¥¯¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤±ðÈ©¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥µ¥í¥ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÄã²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤òÄó°Æ¡£¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤âºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æµ¤¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤Ç¯Îð¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ö½Å¤¤¤Î¡ÊÀ°È±ÎÁ¡Ë¤À¤È¥Ú¥Á¥ã¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤È40Âå¤Î¥Þ¥Þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ªÇº¤ß¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡12·î¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì´¤¬¹¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ä¡Ä¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¹Ëö¡£»×¤¨¤Ð¡¢ÉÔÎÑÁûÆ°¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬ºòÇ¯6·î¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¥º§¡¢»öÌ³½êÆÈÎ©¤È»îÎý¤ÎÇÈ¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¤Ê¤ª¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡£1997Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖMaji¤ÇKoi¤¹¤ë5ÉÃÁ°¡×¤«¤é27Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¹Ëö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¤ËÊóÆ»¿Ø¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀîÆâÅ·»Ò»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤Ç¡È´ñÀ×¤Î40Âå¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ç¤·¤ç¤¦¡£14Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÂ¨´°Çä¤Ç¡¢ÉÔ¾Í»ö¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤Ï¡¢¹¹ð¥¿¥ì¥ó¥ÈÅª¤Ë¤Ï¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£¸å¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤ò´Ó¤¯¤È»Å»ö¤òÁª¤Ó¤¹¤®¤Æ¿¬¤¹¤Ü¤ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤à¤·¤íÉÔ¾Í»ö¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ±éµ»¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤ë¤Ï¤º¡£±éµ»¤âÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¹Ëö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡º£¤Î¡ÖY2K¡×¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¹Ëö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤â¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¡£´°Á´Éü³è¤ÎÆü¤â°Æ³°¡¢¶á¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤¤¤Þ¤Àµ²±¤Ë¿·¤·¤¤Ä»±©¼þºî¥·¥§¥Õ¤È¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬2¿Í¤Î¡Ö¸ò´¹Æüµ¡×¤À¡£¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ËöÎÃ»Ò¡ÈÉÔÎÑ¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É¤Î¡Ö¤¤â¤Á¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤¬¥ä¥ê¶Ì¤Ë¡Ä¡Ô°ì±þÁá°ðÅÄ¤À¤è¤Ê¡©¡Õ¡Ä¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¤à¼Ô¤Î´é¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤ë¹ËöÎÃ»Ò¤ÎÎøÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£