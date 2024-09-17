¹â¶¶Í³Èþ»Ò¤¬¸ì¤ë¡È³Ø±àº×¡É¤Î»×¤¤½Ð¡Ö¥×¥í¤ÈÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤ÉñÂæºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê»à¸ì¤È¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ½©¤Î³Ø±àº×¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏËèÇ¯¡Ö³Ø±àº×¤Î½÷²¦¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£³ÆÃÏ¤Î³Ø±àº×¤ò²ó¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë½÷À·ÝÇ½¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¹â¶¶Í³Èþ»Ò¤â1990Ç¯Âå½éÆ¬¡¢³Ø±àº×¤ò½ä¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î»ý¤Á¼ç¡£Èà½÷¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶Í³Èþ»Ò¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡¡ÀÖ¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÇò¥¹¥«¡¼¥È¤Ç²Î¤¦
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬1989Ç¯¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿1990Ç¯¤Ï²ÎÈÖÁÈ¤¬¸º¤ê»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£²Î¤òÈäÏª¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¿¼Ìë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¥³¥ó¥È¤Î¹ç´Ö¤Ë²Î¤¦¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ÏÂç³ØÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Ç¡¢½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê³Ø±àº×¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢³Ø±àº×¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡È±Ä¶È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤Î³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤Æ¡¢»ä¤Ë¤ÏÂæËÜ¤À¤±¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À16ºÐ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡³Ø±àº×¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Æ¡¢¡Ö¥«¥á¥é¾®ÁÎ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ºÇÁ°Îó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤È¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò°ú¤¿¤Ð¤·¤ÆÌÚ¤Î³Û±ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢¶È³¦¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨È´¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ø±àº×¤Ï¤¤¤ï¤ÐÁÇ¿Í¤Ç¤¢¤ë³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥×¥í¤ÈÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤ÉñÂæºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²»¶Á¤ä¾ÈÌÀ¤â¤«¤Ê¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢Åö»þ¤Î»ä¤è¤ê¾¯¤·Ç¯¾å¤¯¤é¤¤¤ÎÆ±À¤Âå¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤òÆþ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â²±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹â¶¶Í³Èþ»Ò¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤æ¤ß¤³¡Ë¡¿1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£1989Ç¯¤Ë½÷Í¥¡¢1990Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö20À¤µªºÇ¸å¤ÎÀµÅýÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£10·î18¡Á27Æü¤ËÅìµþ¡¦ÇÐÍ¥ºÂ·à¾ì¡¢11·î1Æü¡Á4Æü¤ËÂçºå¡¦ABC¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ÆÉñÂæ¡ØSilent Sky¡Ù¤Ë½Ð±é¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2024Ç¯9·î20¡¦27Æü¹æ