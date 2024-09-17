¡ÈÀ¤³¦ºÇ¶²¡É¥®¥ã¥ó¥°·ºÌ³½ê¤á¤°¤êÃæÊÆ¡¦¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Ç¹³µÄ¥Ç¥â ¡ÖÂ©»Ò¤òÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡× ¶¯¸¢Åª¤Ê¼£°ÂÂÐºö¡¡¹ñÌ±¤âÊ¬ÃÇ¡Únews23¡Û
ÃæÊÆ¡¦¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤ÎµðÂç·ºÌ³½ê¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È´Æ¶Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡£¤³¤Î·ºÌ³½ê¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¶¯¸¢Åª¤Ê¼£°ÂÂÐºö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ÞÀ¯ÉÜ¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÀ¤³¦ºÇ¶²¡É¥®¥ã¥ó¥°·ºÌ³½ê¤á¤°¤êÃæÊÆ¡¦¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Ç¹³µÄ¥Ç¥â ¡ÖÂ©»Ò¤òÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡× ¶¯¸¢Åª¤Ê¼£°ÂÂÐºö¡¡¹ñÌ±¤âÊ¬ÃÇ¡Únews23¡Û
¡ÈÀ¤³¦ºÇ¶²¡É¥®¥ã¥ó¥°·ºÌ³½ê¡¡Ëí¤äÉÛÃÄ¤Ê¤¤¥Ù¥Ã¥É¡Ä²á¹ó¤Ê¼ÂÂÖ
¿Í¸ýÌó650Ëü¿Í¡¢ÌÌÀÑ¤Ï¶å½£¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÎÃæÊÆ¤Î¾®¹ñ¡Ö¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¡×¤¬º£¡¢º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥Ö¥±¥ìÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¡¢¶¯¸¢Åª¤Ê¼£°ÂÂÐºö¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2015Ç¯¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î·ï¿ô¤ÏÄ¾¶á¤ÎÆüËÜ¤ÎÌó150ÇÜ¡£¤½¤³¤ÇÀ¯ÉÜ¤¬¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡È¥®¥ã¥ó¥°ËÐÌÇºîÀï¡É¤Ç¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö·³¤Ë¤è¤ë¼£°Â°Ý»ý¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸®°ì¸®¡¢²È¤ò²ó¤Ã¤ÆÉÔ¿³¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
·³Ââ¤äÉðÁõ¤·¤¿·Ù»¡´±¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÅêÆþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤È´Ø·¸¤¹¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ÂÎ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤±¤ÇÂáÊá¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡ÖÄ¶Ë¡µ¬ÅªÁ¼ÃÖ¡×¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¼£°ÂÂÐºö¤ÎºÇÂç¤Î¡È¾ÝÄ§¡É¤¬¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ê¶¹¤·¤È¼ý´Æ¤µ¤ì¤ëµðÂç·ºÌ³½ê¡¢¡Ö¥Æ¥í¥ê¥¹¥È´Æ¶Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¡Ê¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¡ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀÆ¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÀ¸³è¤Ï²á¹ó¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¤¹¤´¤¤¿Í¸ýÌ©ÅÙ¡£1¤Ä¤Î¾®Éô²°¤ËÂçÂÎ100¿Í¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ù¥Ã¥É¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ëí¤äÉÛÃÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
½¢¿²»þ´Ö¤â°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢Éô²°¤ÎÅÅµ¤¤¬¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µ¼Ô
¡Ö¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¤¬ÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î»¦¿Í¤Ê¤É¤òÈÈ¤·¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶á¤Å¤¯¤Î¤¬í´í°¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼Ò²ñÉüµ¢¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ò´Þ¤á³°Éô¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï°ìÀÚÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÂ©»Ò¤òÊÖ¤·¤Æ¡×¶¯¸¢Åª¤Ê¼£°ÂÂÐºö¡¡¹ñÌ±¤âÊ¬ÃÇ
¤³¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Î¼£°Â¤Ï·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÀ¯ÉÜ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î¿Í
¡Ö¹ñ¤Î¼£°ÂÂÐºö¤ò¤·¤¿¥Ö¥±¥ìÂçÅýÎÎ¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£Èà¤Ï¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¿Í¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¸µ¤ËÀ¸¤¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤âÊ®½Ð¡£15Æü¡¢¼óÅÔ¥µ¥ó¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Ç¤Ï1000¿Í°Ê¾å¤¬²ÈÂ²¤Ê¤É¤Î¼áÊü¤òµá¤á¡¢À¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¿Æ
¡Ö±³¤ÎÍýÍ³¤ÇÂ©»Ò¤Ï¿¦¾ì¤«¤éÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¡£Â©»Ò¤òÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÂçÅýÎÎ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Î¼çÄ¥¤Ç¤Ï¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á30¡ó¤ÏÌµ¼Â¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö700Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ÂÀÓ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥ó¥°ËÐÌÇºîÀï¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£