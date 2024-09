【USJお出かけ情報】超刺激「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」＆限定のフード・グッズを公開！

毎年大人気を博している、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下・USJ)の“ハロウィーン・イベント”が、2024年9月5日(木)より開催中です。昼と夜で異なる表情を見せる、USJの超熱狂体験ハロウィーン、今回は昼のハロウィーン・イベントと、ステキなフード&グッズについて紹介します。パークの仲間たちと歌って踊って、超刺激を“生身”で体験USJの昼のハロウィーン・イベントは、題して「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」。昨年大盛り上がりとなった「DJピカチュウ」たちのショーを皮切りに、マイメロ&クロミなど、パークの仲間たちと一緒に歌って踊って大はしゃぎの、“超熱狂体験”ができちゃいます。

「ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ」

「ポケモン・チャージアップ! ハロウィーン・ グリーティング」

「マイメロディ&クロミのハッピー・ハロウィーン・グリーティング」

ポケモンと一緒に楽しめる、ハロウィーンの世界

リアルな「バイオハザード」の世界をフード&グッズでも

「ハミクマ」や「ハミクマソウル」に「ポチタ」もいるよ

クールでかわいい「DJピカチュウ」がショーを盛り上げる“ド派手”でユカイなパーティ「ポケモン・ジャンピン・ハロウィーン・パーティ」。パーティを盛り上げるのは「DJピカチュウ」をはじめ、パーティ好きでノリノリな「DJゲンガー」に、みんなと仲良くなりたい「ミミッキュ」。会場を驚かそうと張り切る「ジュペッタ」にいたずら好きでふわふわ浮かぶ「ムウマ」などの“ゴーストタイプ”ポケモンが勢揃いします。誰もが“主役”となれるこのパーティ。会場中が一体となるジャンプ&クラップで、子どもから大人まで超熱狂の渦に“生身”で飛び込めそう。熱狂できるハロウィーン・パーティを全身で満喫してくださいね。パーク内ではゴーストタイプポケモンのなかでも、その愛らしさから人気の高い「ヒトモシ」「バケッチャ」が初登場します。さらに、来場されるゲストのみなさんとたくさん触れ合えるように、今年は出現スポットを2カ所に増やしてパワーアップ。お気に入りのポケモンたちを見つけたら、“超接近”して楽しい合言葉を伝え、とっておきのポーズで一緒に写真撮影をすれば、忘れられない最高にハッピーな思い出になりそうです。この時期だけの特別な姿でゲストをお出迎えするのは、ポケモン以外にも。USJの人気キャラクター「ミニオン」や「スヌーピー」、「エルモ」や「ハローキティ」たちに、ハロウィーン限定の甘辛コーデで登場する、キュートな「マイメロディ」とクールな「クロミ」。あまりのかわいさに、大人も子どもも思わず笑みがこぼれそうです。不気味でかわいらしい、ハロウィーン限定のフード&グッズ昼と夜で“一変する”、超刺激的なパークを“生身”で体験できるUSJの不気味でかわいらしいハロウィーン。今年のハロウィーンをより楽しめる、期間限定のオリジナルフードやグッズも登場します。ポケモンたちのユカイなレストランが「スタジオ・スターズ・レストラン」に登場。いたるところに装飾されたポケモンたちを堪能しながら、一新されたフードメニューで、特別な食体験が楽しめそう。「バイオハザード™」ファン必見のプレートやドリンク、グッズが登場するのは「フィネガンズ・バー&グリル」。足を踏み入れればそこは「バイオハザード」の世界。リアルでドキドキする空間をフードやグッズでぜひ堪能してください。夜のイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」でパーク中に出現するゾンビの支配者「ハミクマ」&「ハミクマソウル」をイメージしたスイーツやスペシャルドリンクも登場。この時期限定のかわいい仮装姿が楽しめるグッズで、さらに気分も高まりそう。今年はハミクマのカチューシャも加わって、どれにするか迷ってしまいそうですね。過激で予測不能な『チェンソーマン』の世界を感じられるフード&グッズでは、大人気キャラクター「ポチタ」も登場。不気味なのになんだかかわいらしい。この時期だけのフード&グッズが勢揃いするハロウィーンを、ぜひ楽しんでくださいね。大人から子どもまで幅広く楽しめるUSJのハロウィーン・イベント。何度でも足を運びたくなるような魅力あふれるイベントで、最高の思い出つくりをしてみませんか? ぜひみんなでそろってお出かけしてみてくださいね。(C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.HARRY POTTER and all related characters and elements (C) ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM © 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM and (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ4090401(C) DECO*27 © OTOIROTM (C) Universal Studios Amblin EntertainmentTM (C) Universal Studios. All rights reserved.HARRY POTTER and all related characters and elements © ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM © 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C)CAPCOM(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA文・編集部