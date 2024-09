【レポート】JO1『CDTVライブ!ライブ!大感謝祭2024』最終日に登場！新曲をライブ初披露

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■新曲「WHERE DO WE GO」をライブ初パフォーマンス!

JO1が、9月16日、東京ガーデンシアターにて開催されたライブイベント『CDTVライブ!ライブ!大感謝祭2024』に出演し、新曲「WHERE DO WE GO」をライブ初パフォーマンスした。

TBS系で毎週月曜に放送中の『CDTVライブ!ライブ!』。そのスペシャルイベント『CDTVライブ!ライブ!大感謝祭2024』は総勢13組の超豪華アーティストが3日間にわたり東京ガーデンシアターに集結。最終日となった本公演は、WEST.、川崎鷹也、JO1、TOMORROW X TOGETHER、FUNKY MONKEY BΛBY‘Sの5組が出演し、ランキング形式や大感謝祭ならではの企画でアーティストがランダムに次々と登場した。

JO1はオープニングに「Test Drive」、そして2023年末のTBS『輝く!日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞した「Trigger」、5月のリリースからロングヒットを記録中の「Love seeker」、デビュー曲「無限大」を披露。さらに、10月2日にリリースを控える9枚目シングルのタイトル曲「WHERE DO WE GO」をライブで初パフォーマンス。

河野純喜が「世界初です!!」と期待感を高めると、会場がいっきに沸き立った。口笛のサウンドに合わせて全身をしなやかに波打つ振り付けでセクシーさが際立つ本楽曲は、ハワイで撮影したMVが650万回再生を突破中。あらたな大人な表情に会場も盛り上がった。

最後は会場の「おかわり! おかわり!」のアンコールで、出演アーティストがステージに勢揃い。JO1は「Love seeker」をもう一度パフォーマンスし、共演者と一緒にたくさんのハートポーズを作り、ライブを楽しんだ。

さらに、FUNKY MONKEY BΛBY‘S「ちっぽけな勇気」、WEST.「ええじゃないか」などの楽曲もみんなで肩を組みながら一緒に歌ったり踊ったりと、グループの垣根を越えて笑顔全開で盛り上がったプレミアムな感謝祭となった。なお、このライブは生配信も行われ、この公演は9月23日21時までアーカイブでも視聴できる。

JO1は21日に『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に出演するほか、23日に放送される『CDTVライブ!ライブ!』にも出演予定。JO1の夏はまだまだ終わらない。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「WHERE DO WE GO」

