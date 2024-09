XG、9月20日に「WOKE UP REMIXX」をリリース！パク・ジェボム＆DOK2ら日韓8人のラッパーが参加

先日、11月8日にリリースする待望の2ndミニアルバムのタイトル「AWE」を発表したXG。同日に一部公開されたミニアルバムのトラックリストに「WOKE UP REMIXX」の表記があったことでファンも歓喜していたが、今週9月20日(金)に、「WOKE UP REMIXX(PROD BY JAKOPS)」がリリースされることが発表された。今年5月にリリースした「WOKE UP」で、強力なヒップホップアイデンティティとともに、オールラップソングで構成された型破りなスタイルと音楽で世間を驚かせ、これまで見られなかった新しい姿をリスナーに刻印させたXG。

現在開催中のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」内で、XGが所属するXGALXのExecutive Producer / CEO JAKOPS (SIMON JUNHO PARK)が、自らDJとしてプレイしたことでも話題を呼んでいたリミックスがついにリリースされる。アメリカ・シアトルで生まれ、日本・韓国のミックスであるJAKOPS (SIMON JUNHO PARK)が新たに、企画・プロデュースして原曲のアイデンティティを生かしつつも、さらに進化した魅力が存分に盛り込まれており、パク・ジェボム、OZworld、AKLO、Paloalto、m-floのVERBAL、Awich、Tak、DOK2という、日本と韓国のヒップホップ界を代表する8人のラッパーの参加により、多様な文化が融合し、原曲とはまた違うシナジー(相乗効果)をもたらしている。ビルボード・ジャパンの総合チャート「Hot100」では、8週連続ランクイン。同じく、グローバル・ジャパン・ソングスチャート「Global Japan songs Excl. Japan」では9週連続で首位を記録し、YouTubeの急上昇チャートでは、ミュージックビデオがアメリカの1位を含む、19の国と地域でランクインするなど、世界でバイラルを起こしたXG初のオールラップソング「WOKE UP」がどのようなリミックス作品に仕上がっているのか期待せずにはいられない。「WOKE UP REMIXX (PROD BY JAKOPS) 」は、9月20日(金)の各国0時に各音楽配信サイトで配信がスタートする。

■楽曲情報

XG「WOKE UP REMIXX (PROD BY JAKOPS) 」

2024年9月20日(金)リリース



<収録曲>

1. INTRO

2. WOKE UP REMIXX [PROD BY JAKOPS] (FEAT. Jay Park, OZworld, AKLO, Paloalto, VERBAL, Awich, Tak, DOK2)

3. WOKE UP REMIXX (Acapella)

4. WOKE UP REMIXX (Instrumental)



