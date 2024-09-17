°ÂÁ´¤Ê¥¢¥×¥ê»ÈÍÑ´Ä¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥¢¥ó¡ÖMobiShell Premium¡×
¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥¢¥ó¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÆMobiShell Premium¡Ç¤ò2024Ç¯9·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MobiShell¤Ï¡ÆMobile¡Ç¤È¡ÆShell¡Ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ò³³Ì¤Î¤è¤¦¤Ë·ø¸Ç¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¶¯ÎÏ¤ËÊÝ¸î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥¢¥ó¡ÖMobiShell Premium¡×
¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥¢¥ó¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÆMobiShell Premium¡Ç¤ò2024Ç¯9·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
MobiShell¤Ï¡ÆMobile¡Ç¤È¡ÆShell¡Ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ò³³Ì¤Î¤è¤¦¤Ë·ø¸Ç¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¶¯ÎÏ¤ËÊÝ¸î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó(DX)¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¼°Ò¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿°°Õ¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥É¤ä¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤Ê¹¶·â¤¬ÉÑÈË¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¶·â¼Ô¤Î¼êË¡¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¹ªÌ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿®ÍêÀ¤Î¤¢¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï´ë¶È¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ÎÍøÍÑÁý²Ã¤â¿·¤¿¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥«¡¼¤Ï·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÁÀ¤¤¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡¢·èºÑ¾ðÊó¤ÎÀà¼è¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤Ê¤É¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MobiShell Premium¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ò¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹¶·â¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é³«È¯¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Î²þ¤¶¤óËÉ»ß¤ä¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ÎÆñÆÉ²½¤Ê¤É¡¢¥¢¥×¥ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Êµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¡¢´ÊÃ±¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÁ´¤Ê¥¢¥×¥ê»ÈÍÑ´Ä¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
100¡óÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¡¢¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Êµ»½Ñ»Ù±ç¤È¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢MobiShell Premium¤Ï¡ÆMobiShell Radar¡Ç¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥â¥Ð¥¤¥ë¶¼°Ò¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
MobiShell Radar¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹¶·â¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÀèÀ©ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É·Á¼°¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò²Ä»ë²½¤·¤ÆÄó¶¡¡£
MobiShell Radar¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ³°Éô»ñÎÁ¤ä»ØÉ¸¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
MobiShell Premium¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î´ë¶È¤Ë¤â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶¡µë¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Çµ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥¢¥ó¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥Ï¥Ã¥¥ó¥°Âç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÀÈ¼åÀÈ¯¸«¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¿¤Á¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç´ë¶È¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯7·î¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÎ©¤·¡¢µ»½Ñ»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post °ÂÁ´¤Ê¥¢¥×¥ê»ÈÍÑ´Ä¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥¢¥ó¡ÖMobiShell Premium¡× appeared first on Dtimes.