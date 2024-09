°ÂÁ´¤Ê¥¢¥×¥ê»ÈÍÑ´Ä¶­¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥¢¥ó¡ÖMobiShell Premium¡×

スティーリアンが、モバイルアプリのセキュリティソリューション‘MobiShell Premium’を2024年9月17日にリリースしました。

スティーリアンが、モバイルアプリのセキュリティソリューション‘MobiShell Premium’を2024年9月17日にリリース。

MobiShellは‘Mobile’と‘Shell’を組み合わせた言葉で、モバイルアプリを貝殻のように堅固に包み込み、強力に保護するという意味が込められています。

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の流れとともに、モバイルのセキュリティ脅威が大幅に増加しています。

特に、スマートフォンを標的とした悪意のあるコードやランサムウェアなどの高度な攻撃が頻繁に発生しています。

攻撃者の手法が多様化し巧妙になるにつれ、信頼性のあるモバイルセキュリティソリューションは企業やユーザーを守るための不可欠な要素となっています。

また、モバイル決済サービスやデジタルウォレットの利用増加も新たなセキュリティリスクを引き起こしています。

ハッカーは決済プラットフォームの脆弱性を狙い、フィッシング、決済情報の窃取、不正利用などを試みています。

このため、モバイル決済の安全性を確保するための強力なセキュリティ環境の構築が必須となっています。

MobiShell Premiumは、モバイルアプリをハッキングしようとする攻撃者の視点から開発されたソリューションです。

モバイルアプリの改ざん防止やソースコードの難読化など、アプリセキュリティにおいて重要な機能を提供し、簡単に適用できるため、安全なアプリ使用環境をサポートします。

100%独自技術で開発され、迅速かつ正確な技術支援とメンテナンスが可能です。

特に、MobiShell Premiumは‘MobiShell Radar’と連携することで、リアルタイムモバイル脅威を監視することができます。

MobiShell Radarはインテリジェンス技術を活用して攻撃データを分析し、先制対応します。

また、ダッシュボード形式でデータを可視化して提供。

MobiShell Radarで収集されたデータはダウンロードして外部資料や指標として活用することができます。

MobiShell Premiumは、すでに日本の金融機関に導入された実績があります。

また、アメリカ、インドネシア、台湾など、ヨーロッパの企業にもソリューションを供給し、グローバル市場で技術力が高く評価されています。

スティーリアンは、グローバルなハッキング大会での優勝経験や、ソフトウェアの脆弱性発見の実績を持つホワイトハッカーたちで構成されたサイバーセキュリティ専門企業です。

2024年7月には東京にテクニカルセンターを設立し、技術支援を強化しています。

