講談社から、まるごと1冊「ダッフィー&フレンズ」情報が満載の「ダッフィー&フレンズ ファンブック 2024-2025」が登場。

東京ディズニーシーのケープコッドを探検する「ダッフィー」と「リーナ・ベル」を表紙にした、大人気ファンブックの最新版です☆

講談社 東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ ファンブック 2024-2025」

価格:1,980円(税込)

発売日:2024年9月19日(木)

ページ数:81ページ

付録:ステッカー・ポストカード

仕様:オールカラー・カバー付き

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

2024年6月にオープンした「ファンタジースプリングス」で注目を集めている「東京ディズニーシー」で大人気のキャラクター「ダッフィー&フレンズ」

「ダッフィー」「シェリーメイ」「ジェラトーニ」「ステラ・ルー」「クッキー・アン」「オル・メル」「リーナ・ベル」をまるごと1冊特集した、大人気の公式ファンブックが2024年も登場します☆

撮り下ろしのカバー写真は、ケープコッドを探検する「ダッフィー」と「リーナ・ベル」

「ダッフィー&フレンズ ファンブック 2024-2025」の中面でも2人の写真がたっぷり楽しめます。

ここでしか見られない貴重な写真が堪能できる一冊です☆

ファンブックでは「ダッフィー&フレンズ」7人の名前、東京ディズニーシーに登場した日や性格など、公式プロフィールを大公開。

それぞれの個性あふれるストーリーも掲載されています。

異なる個性の7人が集まり、友情を深める理由がわかります。

また、最新グッズから定番グッズまで、パークで楽しめる情報が満載。

ぬいぐるみをパークで撮影する‘ぬい撮り’のコツや、ケープコッドのデコレーション、パークのグッズ&メニューなど、今楽しめることを特集しています。

「ダッフィー&フレンズ」に会いに、パークに行きたくなること間違いなしの一冊です。

さらに7人がそろって描かれた初めてのレギュラーグッズ「ウェア・スマイルズ・グロウ」をはじめ、パークで人気の定番グッズを紹介。

パーク内で味わえるメニュー情報も掲載されているので、要チェックです☆

ほかにも「ケープコッド・クックオフ」のショー「ダッフィー&フレンズのワンダフル・フレンドシップ」を詳しく紹介!

「ケープコッド・クックオフ」で楽しめる予約制のステージショーの内容も紹介しています。

ショーの開発担当者が語る演出や音楽の魅力も、このファンブックのために寄せられた充実の内容で、必見です。

そして過去をさかのぼれるヒストリーとして、2005年冬の「ダッフィー」登場から2024年夏までの注目トピックスを紹介。

過去にパークで楽しめたデコレーションやプロップス、登場から10年を迎えた「ジェラトーニ」の活躍など、これまでのストーリーを振り返ります。

そのほか、ファンブックを読んだ方の中から抽選で、素敵な賞品をプレゼント。

盛りだくさんの内容に加え、巻頭にはオリジナルステッカー&ポストカードもついています。

まるごと一冊「ダッフィー&フレンズ」を楽しめるファンブック。

講談社の「ダッフィー&フレンズ ファンブック 2024-2025」は、全国の書店、Amazonなどにて販売です☆

