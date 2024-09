ÊÝ°é¼Ô¤Î¥¹¥­¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±àÆÈ¼«¤Î¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ª¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥é¥Ü¡ÖBabyTech Awards 2024¡×¼õ¾Þ

アース・キッズが提供する総合情報メディア「チャイルドラボ」が、BabyTech Awards 2024を受賞しました。

チャイルドラボ「BabyTech Awards 2024」受賞

アース・キッズが提供する総合情報メディア「チャイルドラボ」が、BabyTech Awards 2024を受賞。

チャイルドラボは、育児×保育×療育をつなぎ、すべての子どもの健やかな成長を支える、アプリ・WEBサイトの総合情報メディア。

保護者と保育園や幼稚園、発達支援施設の先生などの子どもに関わるすべての人に向け、「育児・子育て」「暮らし」「心の健康」「身体の健康」「園・施設紹介」「エンタメ」「発達障害」「保育者」「児発・放デイ」の9カテゴリーにわたって、記事と動画で情報を提供します。

【アプリで学べて忙しい保育者に最適】

WEBとアプリで、いつでもどこでも学べる。

豊富な動画コンテンツは3分から、保育の隙間を学習時間に。

【認知行動療法に基づいた最新情報を学べる】

専門家監修の応用行動分析学を活用した3500人に実施した現場体験をコンテンツ化。

毎週投稿される記事や動画には遊びや工作アイディアなどの情報も。

【園独自の研修体系を構築 保育者のスキルアップに】

400を超える記事と動画を活用し、保育者のスキルに合わせた園独自の研修プログラムとしてカスタマイズ。

園・施設独自に作成した研修資料や動画も組み込める。

【保育現場や家庭でも活かせる療育プログラム】

350を超える支援プログラムは個別から集団まで対応可能で園環境に合わせやすい。

お子さまの発達段階に応じて取り組みの内容をカスタマイズ。

サポートポイント・楽しく行うコツつきで、初任者の先生でもわかりやすい。

【専門家が監修したアセスメントシート】

作成者によるばらつきを抑えられる標準化されたアセスメントシート。

短時間で5領域分のアセスメントが可能。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 保育者のスキルに合わせた園独自の研修プログラム!チャイルドラボ「BabyTech Awards 2024」受賞 appeared first on Dtimes.