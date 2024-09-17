¡ÖÉþ¤òÃ¦¤¬¤»¤Þ¤·¤¿¤«¡×±ÊÀ¥Î÷¡¢¡È¥¥ó¥×¥ê¿Í·ÁÈ¯Çä¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡Ö²¼È¾¿È¤Ë¡È¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¡ÉÌäÂê¡×
¡¡9·î12Æü¡¢King ¡õ Prince¤Î¿·¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£È¯ÇäÅöÆü¡¢¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥¥ó¥×¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¤¬¾®¤µ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Ï¤Ô¤Ì¤¤¡Ù¤Ç¤¹¡£12Æü¤ËÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥¯¥é¥¹¥È¥¢¡Ù¤Ë¤ÏµÒ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÆÃ¤Ë½ÂÃ«Å¹¤Ï¡¢Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤È°ã¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î´é¤òÁª¤ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥Õ¥í¥¢¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏSNS¤ËÆ°²è¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¡Ø¤Ï¤Ô¤Ì¤¤½ÂÃ«¤ä¤Ð¤¹¤®¤Æ¤·¤Ì£÷¡¡Áª¤Ù¤ëÅ¹ÊÞ¤À¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«£÷¡Ù¡Ø¥¥ó¥×¥ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡¡ÁáÂ®¥á¥ë¥«¥êÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ù¡Ø½ÂÃ«¤À¤±¤Ç¤âÀ°Íý·ôÇÛ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢º®»¨¶ñ¹ç¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥ó¥×¥ê¤Ï9·î12Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤³¤Ç¤Ï6ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRe:ERA¡×¤¬¡¢12·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¿·¥°¥Ã¥º¡Ö¤Ï¤Ô¤Ì¤¤¡×¤ÎÏÃÂê¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î»þ¡¢±ÊÀ¥¤Î¸ý¤«¤é¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÈëÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¥ó¥×¥ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃ¦¤¬¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¸ÇÛ¿®Ãæ¡¢±ÊÀ¥¤¬¡Ø¤¢¤ìÃ¦¤¬¤»¤Þ¤·¤¿¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡©¡Ù¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢¡Ø¤¢¤ìÌÂ¤Ã¤¿¤è¤Ê¤¡¡¼¡£Ã¦¤¬¤»¤Æ¡¢¡È¤Ä¤±¤ë¤«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤«¡É¡Ù¤È¡¢¡È¤Ï¤Ô¤Ì¤¤¡É¤ËÃËÀ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¹â¶¶¤¬¡Ø¤¤¤äÌÂ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡¢Â¨Åú¤À¤è¡Ù¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¡È¤Ï¤Ô¤Ì¤¤¡É¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿ºÝ¡¢±ÊÀ¥¤¬¤¹¤°¤Ë¿Í·Á¤ÎÉþ¤òÃ¦¤¬¤»¤Æ¡¢Âç»ö¤ÊÉôÊ¬¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡Ø¤Ê¤Ë¤è¤ê¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¡È¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤Î¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤·¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¹â¶¶¤â¡Ø¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´üÂÔ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µì¥¸¥ã¥Ë¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤äJr.¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÃ¦¤¬¤»¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹¥È¤ÎÆÍµ¯¤ä¡È²¼È¾¿È¥Þ¥°¥Ê¥à¡É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Åö»þ¤Ï¡¢µì¥¸¥ã¥Ë»öÌ³½ê¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ø¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ê¤É¤ÈÂç±ê¾å¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ï¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤ÏÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î±ÊÀ¥¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉþÃ¦¤¬¤»¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë±ÊÀ¥Î÷¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÎ÷¥¬¥Á¤ª¤â¤í¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éw¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Þ¤Ç¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î²¼È¾¿ÈÌäÂê¤À¤¬¡¢À²Ã³²ÁûÆ°¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ë¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£