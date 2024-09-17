ÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤¬17Æü¤Ë¥¨¥¸¥×¥ÈË¬Ìä¡¢¥¬¥¶ÄäÀï¤Ê¤É¶¨µÄ¤Ø
Kanishka Singh
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£±£¶Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó¹ñÌ³Ä¹´±¤¬£±£·Æü¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤òË¬Ìä¤·¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÄäÀï¤È¿Í¼Á²òÊü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¶É¼Ô¤é¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ÈÃç²ðÌò¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤È¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¤³¤³¿ô¥«·î¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÄäÀï¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î¼ü¿Í²òÊü¤Î¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡¢º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ç¥Ö¥ê¥ó¥±¥ó»á¤¬¡ÖÁ´¿Í¼Á²òÊü¤ÎÊÝ¾Ú¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Î¶ì¤·¤ß¤Î·Ú¸º¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã³ÎÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£