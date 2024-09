モデルでタレントのアンミカが13日、都内で開催された日本一のカリスマ店員を決める大会『STAFF OF THE YEAR 2024』に審査員として参加した。囲み取材でアンミカは、「今の私がいるのは、カリスマ店員さんのお陰」と話し、感謝の気持ちを込めたエピソードを語った。アンミカが、オーディションで連続不合格の時期に出会ったカリスマ店員の言葉がきっかけで転機を迎えたと語った。「自分に似合う白のトップスを探して、ハイブランドからカジュアルブランドまで全部のお店を回ったことがありました。その時、『自分が好きな服ではなく、似合う服を提案してくれる店員さんを探しなさい。そして、好きな服から似合う服に変えて、自分の魅力を引き出しなさい』と言われたんです」と、そのアドバイスが自身の気づきに繋がったと話した。「お店に入って、一番魅力的だと思った店員さんに声をかけて、その人に選んでもらったこともありました。今の私がここにいるのは、カリスマ店員さんのお陰です。似合う服一つで人生は変わるんだと強く感じています」とコメントした。また、現在もその店員との関係が続いていることを明かし、「ちなみに、その店員さんとは仲が良くて、結婚式にも招待していただきました」とニッコリ。また、「東京に出てきて、今はジュエリー業界で活躍されていて、今もとても素敵でカッコイイ方です」と話した。今年で4回目の開催となる『STAFF OF THE YEAR』は、全国の約8.5万人の店舗スタッフが接客スキルを競い合う大会。アパレル業界で日本一のカリスマ店員を決めることを目指している。今日の最終決戦には、ファイナリスト14名が熱戦を繰り広げた。審査員にはアンミカやタレントのpeco(ペコ)が参加。さらに、スペシャルゲストとしてお笑いコンビのコットン、スパイク、姉妹タレントのゆうちゃみ&ゆいちゃみも登場し、大いに会場を盛り上げた。

▲ (左から)ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、アンミカ、peco

▲ 【STAFF OF THE YEAR 2024】ファイナルステージ LIVE!

