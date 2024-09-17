ÂæÉ÷13¹æ(¥Ð¥Ó¥ó¥«)¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿
ÂæÉ÷13¹æ(¥Ð¥Ó¥ó¥«)¤Ï¡¢º£Æü17Æü(²Ð)¸áÁ°9»þ¤Ë²ÚÃæ¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷13¹æ¡¡Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿
ÂæÉ÷13¹æ(¥Ð¥Ó¥ó¥«)¤Ï¡¢10Æü(²Ð)¸á¸å9»þ¡¢¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¤ÎÆî³¤¾å¤òËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ß¡¢14Æü(ÅÚ)Ìë¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ç±âÈþÃÏÊý¤òË½É÷°è¤Ë´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ËÌ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü17Æü(²Ð)¸áÁ°9»þ¤Ë²ÚÃæ¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷13¹æ¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Âç·¿¤ÎÂæÉ÷14¹æ¤¬ËÌ¾åÃæ¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü18Æü(¿å)¡¢Âç·¿¤ÎÂæÉ÷14¹æ¤Ï±âÈþÃÏÊý¤ä²ÆìÃÏÊý¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±âÈþÃÏÊý¤ä²ÆìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷ÀÜ¶á¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤Ã¤¿¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¡¢¶¯É÷¤äÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£