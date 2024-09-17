¡ÚPHOTO¡ÛENHYPEN¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Î¤¿¤á¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø½Ð¹ñ¡Ä½©¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì
17Æü¸áÁ°¡¢ENHYPEN¤¬¡ÖPRADA SS25 DONNA FASHION SHOW¡×¤Î¤¿¤á¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ø½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ENHYPEN¡¢º£Ç¯¤â´ÚÉþ»Ñ¤Ç½©Í¼¤Î°§»¢¡Ö»Ä¤ê¤Î2024Ç¯¤â¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×
¡¦ENHYPEN¡Ö¤½¤ì¥¹¥Î¡×2»þ´ÖSP¤Ë½Ð±é¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ÆSnow Man¤Ë¥Ï¥°¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ENHYPEN¡¢º£Ç¯¤â´ÚÉþ»Ñ¤Ç½©Í¼¤Î°§»¢¡Ö»Ä¤ê¤Î2024Ç¯¤â¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×
¡¦ENHYPEN¡Ö¤½¤ì¥¹¥Î¡×2»þ´ÖSP¤Ë½Ð±é¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ÆSnow Man¤Ë¥Ï¥°¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â