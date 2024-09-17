Îµ¤Î¤·¤Ã¤Ý¡¢¶áÎÙ¤Î¥«¥ËÎÁÍýÅ¹¤Ë¡¡Âçºå¤Î¶âÎ¶¥é¡¼¥á¥ó¡¢ÁÊ¾Ù¤ÇÅ±µî
¡¡Âçºå»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¡¦¥ß¥Ê¥ß¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¶âÎ¶¥é¡¼¥á¥óÆ»ÆÜËÙÅ¹¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¶âÎ¶À½ÌÍ¡×¤Ï17Æü¡¢ÁÊ¾Ù¤ò¼õ¤±¤ÆÅ±µî¤·¤¿´ÇÈÄ¤ÎÎµ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìó15mÎ¥¤ì¤¿¥«¥ËÎÁÍýÅ¹¡ÖÂçºå¤«¤Ë¸»¡×¤ÎÎ©ÂÎ´ÇÈÄ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ëÅÚÃÏ½êÍ¼Ô¤È¤ÎÁÊ¾Ù¤ÇÂçºå¹âºÛ¤¬5·î¡¢ÎÙÀÜÃÏ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÅ±µî¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯8·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÂçºå¤«¤Ë¸»¡¡Æ»ÆÜËÙÅ¹¡×¡£Æ±Å¹¤ÎÎ©ÂÎ´ÇÈÄ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ë¤Î¤Ï¤µ¤ßÉôÊ¬¤Ë¡¢Å±µî¤·¤¿¤·¤Ã¤Ý¤ò¶´¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶âÎ¶¥é¡¼¥á¥óÆ»ÆÜËÙÅ¹¤Ë¤ÏµðÂç¤ÊÎµ¤Î´é¤äÆ¹ÂÎ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¦ÌÌ¤ÎÊÉ¤«¤é¤·¤Ã¤Ý¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯8·î¡¢¤·¤Ã¤ÝÉôÊ¬¤òÀÚ½ü¤·¤ÆÅ±µî¤·¤¿¡£