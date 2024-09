横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに、新春の食卓を華やかに彩る至高の味わいを集めた「特製おせち料理 2025」が登場。

豪華な4種類のラインナップで、大切な方々との特別なひとときを楽しめます☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「特製おせち料理 2025」

予約期間:2024年9月15日(日)〜12月28日(土)

お渡し日時:2024年12月31日(火)10:00〜19:00

お渡し場所:ペストリーショップ「ドーレ」 B1

※希望の場合は配送も実施されます(送料別)

レストラン総合予約:045-411-1188 (10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズが、特製おせち料理の予約受付をスタート。

2025年新春の食卓を華やかに彩る、至高の味わいを詰め込み、さまざまな利用シーンに合せて選べるよう全4種類の豪華なラインナップで用意されています!

毎年好評、人数に合わせて選べる、総料理長 磯貝 徹監修の豪華美食を詰め合わせた3種類のおせち。

2025年は新しい年を祝う食卓に相応しい、縁起の良い「祝い肴」はもちろん、じっくり焼き上げたジューシーな「十勝ハーブ牛ローストビーフ」は人気メニューです。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのシグニチャーレストラン・中国料理 「彩龍」の「皇帝エビのチリソース」は、肉厚な海老の甘みとチリソースが絶妙。

合鴨の持つ旨味が燻製によって引き立てられた「合鴨燻製」や、おせち料理には欠かせない「味付けいくら」「帆立たらこ雲丹和え」「数の子」なども詰め合わせています☆

豊かな味わいと多彩なメニューで華やかに仕上げたおせち料理の品々は、世代を超えて家族みんなが満足できる内容です。

また、日本料理「木の花」の魅力を余すところなく活かし、料理長 宮山 裕伴が丹精込めて創り上げた伝統の技が光る特製おせち料理も限定40個で提供。

特製おせち料理は大切な人たちと温かな団らんを囲むお正月だけでなく、遠く離れて暮らす家族や大切な人への贈り物にもおすすめです!

和・洋・中おせち三段重 (4〜5人前)

料金:49,680円 (税込)

重箱サイズ:縦24.8cm×横24.8cm×高さ5.7cm×3段

内容:

【一の重】豚角彩寄せ/カシューナッツ飴煮/肉団子黒酢風味/スモークチキン/ごま団子/黒ごまポテト/ぶり照焼/紅白源平なます/海老の旨煮/ベーコンチーズ/カナダホッキマスタード/搾菜/合鴨燻製/ドライトマト赤ワイン煮/鮑やわらか煮/中華わかめ/数の子/味付けくらげ/杏子煮/小胡瓜漬【二の重】紅白蒲鉾/伊達巻/田作り煮/栗甘露煮/渋皮栗甘露煮/きんとん/黒豆煮/蒸し鶏ジェノベーゼ/スモークサーモントラウト/オニオンマリネ/味付けいくら/帆立たらこ雲丹和え/鯵南蛮漬/十勝ハーブ牛ローストビーフ/中国料理「彩龍」特製 XO醤/竹の子木の芽和え/スモークシュリンプ/お豆の柚子サラダ【三の重】桃餅/くるみ飴煮/若鶏とほうれん草のテリーヌ/いかの柚子ジュレ和え/イタリアンソーセージ/生ハム/中国料理「彩龍」特製 皇帝エビのチリソース/焼湯葉煮/どんこ椎茸柚子煮/たこの彩りマリネ/蟹とかぼちゃのテリーヌ/ふんわりえびしんじょう/にしん昆布巻

早期予約限定特典:2024年11月15日(金)までに三段重を予約するとホテルギフト券4,000円分をプレゼント

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの人気メニューや、お正月に欠かせない祝い肴が贅沢に詰まった、「和・洋・中おせち三段重」

三段のお重にたっぷり詰まった特製メニューの数々は、家族や親戚、友人たちが集まって過ごす新春のひとときにぴったりです!

和・洋・中おせち二段重 (3〜4人前)

料金:36,720円 (税込)

重箱サイズ:縦24.8cm×横24.8cm×高さ5.7cm×2段

内容:

【一の重】豚角彩寄せ/カシューナッツ飴煮 /肉団子黒酢風味/スモークチキン/ごま団子/竹の子木の芽和え/ぶり照焼 /紅白源平なます/海老の旨煮/鮑旨煮/松前漬/搾菜/合鴨燻製/ドライトマト赤ワイン煮/いか短冊白焼/味付けくらげ/くるみ飴煮/杏子煮/小胡瓜漬【二の重】紅白蒲鉾/伊達巻/田作り煮/栗甘露煮/渋皮栗甘露煮/きんとん/黒豆煮/蒸し鶏ジェノベーゼ/スモークサーモントラウト/オニオンマリネ/味付けいくら/帆立たらこ雲丹和え/鯵南蛮漬/十勝ハーブ牛ローストビーフ/クランベリー入りのし鶏/数の子/中華わかめ/焼湯葉煮/にしん昆布巻/ふんわりえびしんじょう

こだわりのメニューを二段重にまとめ、家族で味わうのにちょうどいいサイズの特製おせち料理。

「紅白源平なます」や「伊達巻」「黒豆煮」など、おせち料理の定番メニューだけでなく「合鴨燻製」「十勝ハーブ牛ローストビーフ」などのご馳走も詰まっています☆

和・洋・中おせち一段重 (2人前)

料金:20,520円 (税込)

重箱サイズ:縦24.8cm×横24.8cm×高さ5.7cm×1段

内容:

【一の重】蒸し鶏ジェノベーゼ/スモークサーモントラウト/オニオンマリネ/ふんわりえびしんじょう/にしん昆布巻/数の子/中華わかめ/ごま団子/桃餅/くるみ飴煮/黒豆煮/栗甘露煮/きんとん/鮑旨煮/松前漬/海老の旨煮/紅白蒲鉾/伊達巻/田作り煮/肉団子黒酢風味/合鴨燻製/杏子煮/味付けくらげ

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのおせちを、少人数で楽しめる「和・洋・中おせち一段重」

一段中のなかに、代表的なおせちのメニューや人気の豪華メニューが入っています!

日本料理「木の花」特製おせち

予約期間:2024年9月15日(日)〜2024年12月20日(金)

お渡し日時:2024年12月31日(火)12:00〜20:00

料金:65,000円 (税込)

数量:限定40食

重箱サイズ:縦26cm×横26cm×高さ6cm×1段

日本料理「木の花」が用意する特製おせちは、わずか40食限定の贅沢な一段重。

料理長 宮山 裕伴が一品一品丹精込めて作り上げた珠玉のおせち料理は、特別なひとときを彩る、至高の味わいを届けてくれます☆

※希望の場合は配送も実施されます(送料別)

※メニュー詳細につきましては、厳選食材を取り入れて作るため店舗まで直接お問合せください

総料理長 磯貝 徹氏

1998年横浜ベイシェラトンホテルの開業を機に入社された、総料理長の磯貝徹氏。

国際的なイベントに係るセレモニーをはじめ、会議やご披露宴に至るまで数々の料理をプロデュースする経験を経て、2022年に総料理長に就任されました。

「人を笑顔にする」料理づくりをモットーに、美味しさへの探求を続けています。

日本料理「木の花」料理長 宮山 裕伴氏

2004年に料理人としてのキャリアをスタートさせた、日本料理「木の花」の料理長、宮山裕伴氏。

「木の花」一筋に日本料理を極め、2018年には副料理長に、料理長の片腕を担いながらさらに腕を磨き、2023年9月に料理長に就任されました。

食材の質にとことんこだわり、期待を超えた日本料理をご提供し続け、きめ細かいおもてなしでお客様の記憶に刻まれるようなお店作りを大切にしていきたいと語っています。

新春の食卓を華やかに彩る、至高の味わいが詰まった特製おせち料理。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの「特製おせち料理 2025」は、2024年9月15日〜2024年12月28日まで予約受付です☆

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※予定数に達し次第、受付終了

※配送の場合、別途送料1,200円いただきます(北海道、中国地方、四国、九州、沖縄、その他離島を除く)

※最新の情報は公式ホームページより確認ください

