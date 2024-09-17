ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¿·»æÊ¾¤Î£µ²¯±ß»¥Â«¤Ë´¶Æ°¡Ö¸«´·¤ì¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸È¯Çä
ÇÐÍ¥ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê43¡Ë¤ÈÌðËÜÍªÇÏ¡Ê34¡Ë¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤ÎÊõ¤¯¤¸Çä¤ê¾ì¡ÖÀ¾¶äºÂ¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡×¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÖÊõ¤¯¤¸¡×¤Ï1Åù¡¦Á°¸å¾Þ¹ç¤ï¤»¤Æ5²¯±ß¤ÈÄ¶¹ë²Ú¾Þ¶â¤¬Ì¥ÎÏ¡£¡Ö¥ß¥Ë¡×¤â1Åù¡¦Á°¸å¾Þ¹ç¤ï¤»¤Æ5000Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤Ï5²¯±ß¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¿·1Ëü±ß»¥¤À¡ª¡×¤È´¶Æ°¡£¿·»æÊ¾È¯¹Ô¸å½é¤á¤Æ¤ÎÊõ¤¯¤¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê1Ëü±ß»¥¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÄ¯¤á¤¿¡£¡Ö¸«´·¤ì¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¤ª¶â¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë5²¯±ß¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡Ö¿©Íß¤Î½©¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤á¤°¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö²Æ¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¿©¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿©Íß¤Î½©¤ÎÅþÍè¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Ä¤Ä¡¢Ì´¤Î5²¯±ß¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£