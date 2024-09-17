10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ø¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤Ç¼êÄ¢¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤è¤¦¡ª
¡Ø¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Î¡¼¥È¤È¼êÄ¢¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼êÄ¢¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¼êÄ¢¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼êÄ¢¤Ï¼ê½ñ¤ÇÉ¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¢£¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
Ê¸¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Þ¥ë¥Þ¥ó¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¼«ºß¤Î¼êÄ¢¡£»Å»ö¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¢¥é¥¤¥Õ¥í¥°¤Ê¤É¡¢»È¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÉÙ¤Ê¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¸ºî¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¼êÄ¢¡Ø2025Ç¯1·î»Ï¤Þ¤ê ¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¾åÉô¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¥«¥é¡¼ÊÌ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¢£¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤òÁª¤Ü¤¦
¡Ø2025Ç¯1·î»Ï¤Þ¤ê¡¡¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡¡·î´Ö¡¡¡ãA5¡ä¡Ù¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ1,430±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë
¢¨B£µ¥µ¥¤¥º¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÓÀþ¤Î¼ïÎà¡§·î´Ö¥À¥¤¥¢¥ê¡¼ËÜÊ¸¡§35ËçÍÑ»æ¡Ê»æ¤Î¼ïÎà¡Ë¡§É®µÍÑ»æ¡¡80g/Ö¸«³«¤1¥ö·î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê13¥ö·îÊ¬¡¿2025Ç¯1·î¡Á2026Ç¯1·î¡Ë+¥á¥â¥Ú¡¼¥¸Å´Æ»Ï©Àþ¿Þ¡Ê¼óÅÔ·÷¡¦¶áµ¦·÷¡¦6ÅÔ»ÔÃÏ²¼Å´¡Ë
¡Ø2025Ç¯1·î»Ï¤Þ¤ê¡¡¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡¡·î´Ö¡Ü½µ´Ö¡¡¡ãA5¡ä¡Ù¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ1,760±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë
¢¨B£µ¥µ¥¤¥º¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÓÀþ¤Î¼ïÎà¡§·î´Ö+½µ´Ö¥À¥¤¥¢¥ê¡¼ËÜÊ¸¡§77ËçÍÑ»æ¡Ê»æ¤Î¼ïÎà¡Ë¡§É®µÍÑ»æ¡¡80g/Ö¸«³«¤1¥ö·î+¸«³«¤ÊÒÌÌ1½µ´Ö¡Ê12¥ö·îÊ¬¡¿2025Ç¯1·î¡Á2025Ç¯12·î¡ËÅ´Æ»Ï©Àþ¿Þ¡Ê¼óÅÔ·÷¡¦¶áµ¦·÷¡¦6ÅÔ»ÔÃÏ²¼Å´¡Ë
¡Ø2025Ç¯1·î»Ï¤Þ¤ê¡¡¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡¡·î´Ö¡Ü½µ´Ö¡¡¡ãA5¡ä¡Ù¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ1,760±ß¡¦È¯ÇäÃæ¡Ë
¢¨A5¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
·ÓÀþ¤Î¼ïÎà¡§·î´Ö+½µ´Ö¥À¥¤¥¢¥ê¡¼ËÜÊ¸¡§77ËçÍÑ»æ¡Ê»æ¤Î¼ïÎà¡Ë¡§É®µÍÑ»æ¡¡80g/Ö¸«³«¤1¥ö·î+¸«³«¤1½µ´Ö¥Ð¡¼¥Á¥«¥ë¡Ê12¥ö·îÊ¬¡¿2025Ç¯1·î¡Á2025Ç¯12·î¡ËÅ´Æ»Ï©Àþ¿Þ¡Ê¼óÅÔ·÷¡¦¶áµ¦·÷¡¦6ÅÔ»ÔÃÏ²¼Å´¡Ë
¢£¤ª¹¥¤ß¤Î¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
¡Ö¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤Ë¶´¤ó¤Ç»È¤¦¡£
º£²ó¤Ï¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥æ¥¢¥ó¥¹¡×¤Ë¶´¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
¸«³«¤¤ÎÇ¯´Ö¥Ú¡¼¥¸¡£
¢£»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹©É×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
·î´Ö¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢3¤«·î¤´¤È¤Ë¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¤¤¿¤¤¥Ú¡¼¥¸¤ò¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥À¥¤¥¢¥ê¡¼ÉôÊ¬¤Ï1¥«·î¸«³«¤¤Ç¡¢½ñ¤¹þ¤ß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î·ÓÀþ¤Ç¸«¤ä¤¹¤¯
½ñ¤¤³¤ó¤ÀÊ¸»ú¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î·ÓÀþ¡£°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë¡£
»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÑ»æ¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Þ¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ñ»ºÉ®µÍÑ»æ¡£»æ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ç½ñ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Î¢È´¤±¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ë¤¸¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ®µ¶ñ¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¤·¤ä¤¹¤¤¡£
Íâ·î¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤ê¡¢·î¤´¤È¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¥á¥â¥ê¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»Å»ö¡¢¼ñÌ£¡¢¥é¥¤¥Õ¥í¥°¤Ê¤É¤Ë
¤µ¤é¤Ë¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤Î¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¡£Êý´ã·Ó¡¢¥¯¥í¥Ã¥¡¼¥ê¡¼¥Õ¡¢²èÍÑ»æ¥ê¡¼¥Õ¡¢¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥ß¥Ë¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¥Ý¥±¥Ã¥È¥ê¡¼¥Õ¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼Îà¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥ß¥Ë¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ï¤º¡£
°Åµ¥·¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢»ñ³Ê»î¸³¤Ê¤É¤ÎÊÙ¶¯¤È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¡£»î¸³¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¼êÄ¢¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ø¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¤ÏÊ¸¶ñ¼è¤ê°·¤¤Å¹¡¢¥Þ¥ë¥Þ¥ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡¦Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£