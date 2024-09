ドーナツ探求家が監修！「ファミリーマート」からこだわりドーナツが発売

ドーナツ探求家・溝呂木一美さん監修のドーナツを、9月17日から全国のファミリーマートにて発売します。

ドーナツ好きによる、ドーナツ好きのためのドーナツ

溝呂木さん監修のドーナツ2品

ドーナツ探求家・溝呂木一美さん監修のドーナツ「チーズケーキみたいなドーナツ」168円、「クッキーオールドファッションドーナツ」168円を、9月17日から沖縄県を除く全国のファミリーマート約15,900店にて発売します。

溝呂木さんは、国内外で年間500種類以上のドーナツを食べ、発信しているドーナツ探求家。メディアや雑誌にも多数出演されていて、もちろん食べログマガジンでも活躍中です。今回のドーナツ2品は、アイディアから生地の食感やトッピングまで溝呂木さんに意見を聞きながら開発したとのこと。

また、パッケージにはイラストレーターでもある溝呂木さん書き下ろしのイラストでかわいらしくおいしさを表現しています。ファミリーマートに行ったら購入したい一品ですね!

こだわりドーナツ2種類が新登場!!

チーズケーキみたいなドーナツ

しっとり口どけにこだわったクリームチーズを練り込んだドーナツに、なめらかなチーズクリームを絞り、アーモンドクランチとピスタチオをトッピング。見た目も華やかなチーズケーキのようなドーナツです。

クッキーオールドファッションドーナツ

外はサクッと、中はほろっとした食感に仕上げたクッキーのようなドーナツに、キャラメルチョコとアーモンドをトッピングしています。

溝呂木さんのコメント

純粋にドーナツが大好きな「ドーナツファン」である私が「コンビニにこんなドーナツがあったら食べたい!」と思ったドーナツを、さまざまなプロフェッショナルとともに実現しました。「クッキーオールドファッションドーナツ」は、サクッほろっとした食感、口どけのよさも追求。「チーズケーキみたいなドーナツ」は、しっとりとなめらかな食感、チーズ味の深さも大切にし、何度も試作を繰り返しました。

工場で実際に製造するところも見させていただき、丁寧に作られる様子、次々と揚がっていくドーナツの姿には感無量。

私は「ドーナツとは、油の中で夢がふくらむ、幸福な食べ物です」というキャッチコピーを掲げて活動しています。多くの人々と「おいしいね」という幸せな気持ちを共有できたらとてもうれしいです。

※価格は税込です。

※画像はイメージです。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

文:食べログマガジン編集部 写真:株式会社ファミリーマート

