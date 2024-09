俳優・本木雅弘(58)の長男でモデルのUTAが、16日に自身のインスタグラムを更新し、妹で俳優の内田伽羅の25歳誕生日を祝福した。UTAは伽羅との幼き日の2ショットを添え「happy birthday Kyara!!!」とメッセージ。「the kindest, smartest, loving little sister…(最も優しく、賢く、愛情深い妹)」と妹への愛情をつづった。さらに「life really is a cycle…(人生は本当に巡り合わせ)」と深い一文を添え、家族や人生に対する思いを表現している。UTAの心温まる言葉にファンからも多くの祝福とともに「めちゃくちゃ可愛い」「おめでとう 素敵なご兄妹です」などのコメントが寄せられている。