Googleはこのほど、「3 ways to use Gemini in the Gmail app」において、GmailアプリでGeminiを有効活用する3つの方法を紹介した。Geminiのおかげで受信トレイの管理が少し楽になると説明している。3 ways to use Gemini in the Gmail app○Gemini in Gmailの利用方法3選Googleは長年にわたりスマートリプライやナッジ機能などのAIを活用した機能をGmailに追加しており、受信トレイの管理を向上させている。さらに、Geminiを利用することで受信トレイの整理が容易になり、時間を節約することができるという。

紹介されているGemini in Gmailの機能は次のとおり。○メールスレッドの要約Geminiは長いメールスレッドを要約する機能を提供している。プロジェクトのディスカッションや家族旅行の計画など、膨大なメールのやり取りがある場合に重要なポイントを簡潔に把握することができる。Web版とmobile版のGmailで利用でき、「summarize this email(このメールを要約)」ボタンをクリックするだけで、最も重要な情報の概要が表示される○受信トレイ内の情報検索Geminiを活用して受信トレイで特定の情報を検索することができる。例えば、イベントのスケジュールや特定の情報を探す際、Geminiに質問するだけで、関連するメールや情報を即座に表示してくれる。現在はGmailのAndroidアプリで利用可能で今後iOS版にも展開予定となっている○完璧な返信の作成適切な返信が思い浮かばない時にGeminiを利用することで文脈に応じた返信を作成できる。Geminiがメールの内容に合わせ、さまざまな意図をカバーする3つの完全なメール案を提供するGemini in Gmail個人ユーザーだけでなく、ビジネス環境でも役立つ機能と紹介されている。紹介されている機能はWorkspaceユーザー向けのGemini for Workspaceアドオンや一般向けのGoogle One AI Premiumのユーザーであれば利用することができる。