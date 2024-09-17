¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¡Ö¥é¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¡×¤¬¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤è¤ê¡ÖGGG(¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó) µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM ¥é¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä ver.¡×(24,200±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2025Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖGGG(¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó) µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM ¥é¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä ver.¡×(24,200±ß)
GGG¤³¤È¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤«¤é¥é¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤¬ÂÔË¾¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤äÍ¥¤·¤¯¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ëÉ½¾ð¤Ê¤É·à¾ìÈÇ¤Ç¤Î¥é¥¯¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Á´¹â¤ÏÌó220mm¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
2025Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖGGG(¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó) µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM ¥é¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä ver.¡×(24,200±ß)
GGG¤³¤È¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED FREEDOM¡Ù¤«¤é¥é¥¯¥¹¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤¬ÂÔË¾¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤äÍ¥¤·¤¯¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ëÉ½¾ð¤Ê¤É·à¾ìÈÇ¤Ç¤Î¥é¥¯¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Á´¹â¤ÏÌó220mm¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º