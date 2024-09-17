²Î¼ê¡¦½÷Í¥¤ÎÈªÃæÍÕ»Ò¤µ¤ó¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿ È¬¾æÅç¤ÎÎ®¿Í¤Þ¤Ä¤ê¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡Ú»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¡Û
¡Ú»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¡Û
ÈªÃæÍÕ»Ò¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎÉñÂæ¡¦È¬¾æÅç¤Ç¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¡Ö¥Ö¡¼¥à¤ò°ì²áÀ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ä¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿ÔÎÏ
¡¡ÈªÃæÍÕ»Ò¤µ¤ó¡Ê²Î¼ê¡¦½÷Í¥¡¿65ºÐ¡Ë
¡Ö¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤ä¡Ö¸å¤«¤éÁ°¤«¤é¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÈªÃæÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯µÇ°¤Î¿·¶Ê¡ÖÈ¬¾æÅç¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¸Î¶¿¡¦È¬¾æÅç¤Ç³®Àû¥é¥¤¥Ö¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÈ¬¾æÅç¤ÎÎ®¿Í¤Þ¤Ä¤ê¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡65ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²Î¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¡¢Ä¹Åç²¹Àô¡Ê»°½Å¡Ë¤Ç1½µ´Ö²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢6ÆüÌÜ¡¢7ÆüÌÜ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ë¹½¡¢¹¢¤¬¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢²Î°Ê³°¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡1959Ç¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤ÎÈ¬¾æÅç¤Ç¤¹¡£13ºÐ¤Þ¤ÇÅç¤Ç°é¤Á¡¢·úÀß¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿Éã¤¬Åìµþ¤Ë»ÙÅ¹¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì²È¤ÇÃæÌÜ¹õ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î2¸®ÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤òºî¶Ê¤·¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿Ê¿Èø¾»¹¸ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¹»¼õ¸³¤Ç»äÎ©¤Ë¼õ¤«¤ê¡¢ÅÔÎ©¤Î»î¸³Æü¤ËÍ§¤À¤Á¤È½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤¬¸¶½É¡£¤½¤³¤Ç3¤Ä¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÊ¿ÈøÀèÀ¸¤Î²»³Ú¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤¬78Ç¯1·î¡£
¡¡¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥«¥Ê¥À¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤ÎÇ¯¤Ë¥½¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç»öÌ³½ê¤È¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤¬·ù¤Ë¤Ê¤êÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤¹¡£79Ç¯¡¢¤Þ¤À20ºÐ¡£¤ªÁê¼ê¤Ï²»³Ú²È¤ÎÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢·ëº§À¸³è¤Ï¤Û¤ó¤Î2¡¢3¥«·î¡£Î¥º§ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï80Ç¯1·î¤Ç¤¹¡£
¡¡»öÌ³½ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î»Å»ö¤¬¥»¥ß¥Ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¸å¤«¤éÁ°¤«¤é¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Æü³è¥í¥Þ¥ó¥Ý¥ë¥Î¤Ë¤â½Ð¤Æ¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î»þ¡¢Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤Î»ä¤Ë¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£21Ç¯¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¡¢ºòÇ¯ÎÐÆâ¾ã¤Î¼ê½Ñ
¡¡ºÆº§¤ÏÌó10Ç¯¸å¤Î91Ç¯¤Ç¤¹¡£2ÅÙÌÜ¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Ï2¿Í¡£2¿ÍÌÜ¤ÎÂ©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ»Ò°é¤Æ¤ÇÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤À¤·¡¢Î¥º§¤·¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï²ÈÄíÆâÊÌµï¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤¿¤Î¤Ï09Ç¯¤Ç¤¹¡£Ä¹½÷¤¬ÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÀèÀ¸¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡ÖÈªÃæ¤µ¤ó¤Ï³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤«¤é¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð¸³¤òÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥é¥ª¥±¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤¬Çº¤ß¤ò²¿¤Ç¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÄí¤Ë°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï20Ç¯¤Ç¤¹¡£Êç½¸¤Î¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¥¦¥ó¤È¤â¥¹¥ó¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢²Î¼ê¡¦ÈªÃæÍÕ»Ò¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¤Ê¤¤¤È²¿»ö¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡ÊX¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¬¾æÅç¤ÎÊý¡¹¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¤½¤·¤ÆÈ¬¾æÅç¤ÎÅç¤ª¤³¤·¤â¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¡¢È¬¾æÅç¤Î¿Í¸ý¤Ï1Ëü3000¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬µîÇ¯¤Ï7000¿Í¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÀþ¤ËÌá¤Ã¤Æ»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÊ³µ¯¤·¤Æ13Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤ËÎÐÆâ¾ã¤Î¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£48ºÐ¤Î»þ¡¢±¦ÌÜ¤¬ÎÐÆâ¾ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½ÑÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º½ñÎà¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡ÖËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤Ã¡¢»à¤Ì¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡¤É¤³¤¬Âè°ìÀþ¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡ÖÈ¬¾æÅç¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤Î¤ÇÁíÀª40¿Í¤ò1¿Í¤ÇÆ°¤«¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤É¤¦¤Ë¤«¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤ò½Ð¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃåÃÏÅÀ¤È¤»¤º¡¢¤³¤ì¤ò¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¬¾æÅç¤ÏÀï¹ñÉð¾¤Î±§´îÂ¿½¨²È¤¬ÅçÎ®¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤ÏÎ®¿Í¤Þ¤Ä¤ê¤¬ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÌ¾¿Í¤Î¥²¥¹¥È¤¬²¾Áõ¤·¤¿¤ê¡¢Åç¤ÎÌÜÈ´¤ÄÌ¤ê¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎý¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ»Î¤Î¹â¸«»³¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¤¤¤é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¾¤Ë¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ä·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÊ¿ÈøÀèÀ¸¤È°ì½ï¤Ë²«È¬¾æ¤ÎÃåÊª¤òÃå¤Æ78Ç¯¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¤¬¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Îò½÷¤â¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Î±Ç²è¡Ö¹õÅ´¤Îµû±Æ¡×¤ÏÈ¬¾æÅç¤¬ÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À»ÃÏ½äÎé¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈ¬¾æÅç¤ËÅÁÅýÅª¤ÊÎ®¿Í¤Þ¤Ä¤ê¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ªº×¤ê¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¬¾æÅç¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡¢Î®¿Í¤Þ¤Ä¤ê¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¹¤¼ê=Ê÷ÅÄ½ß¡¿Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¡Ë