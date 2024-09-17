¿ì¤¦¤ÈÄ¹¤¤¾å»Ê¤Ë¡Ö¤½¤í¤½¤íµ¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÏNG¡£¤Ò¤í¤æ¤¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¥º¥ë¤¤¡É¸À¤¤¤Þ¤ï¤·
»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¿Í¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¸¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤«¤é´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤¤À¤¹¡Ö¥º¥ë¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡×¤òÆüº¢¤«¤é¶î»È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤ÐÊª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡©¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ê¸À¤¤Êý¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤Êý¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Î¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù¤«¤é¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢¡¿ì¤¦¤ÈÄ¹¤¤¾å»Ê¤òµ¢¤é¤»¤ë¸ÀÍÕ
²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤Î½ªÈ×¡£¿¼¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¾åµ¡·ù¤Ê¾å»Ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£Å¹Â¦¤âµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢Ç®ÊÛ¤Ë¸ý¤ò¶´¤ß¤Å¤é¤¤¤Î¤«¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¾å»Ê¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ëµ¢¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¢¡ÎäÀÅ¤ËÀâÆÀ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡Öµ¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤Ê¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¡¿¼¤¤»þ´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë°û¤ß²ñ¤ò¤ª³«¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¾å»Ê¤À¤ÈÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌñ²ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµÍý¤Ëµ¢¤í¤¦¤ÈÂ¥¤¹¤È¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤·¤Æ¥¥ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤Æµ¢¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¼Â¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾õ¶·Åª¤Ëµ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤â¡È¼«Æ°Åª¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤«¤Ç¤ÏÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö·Ö¤Î¸÷¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°Åª¤ËÎ®¤ì¤ë¤À¤±¤ÇµÒ¤òÄÉ¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÒ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»¡¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤«¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤â¡¢BGM¤ò»ß¤á¤¿¤êÅ¹¤Î¾ÈÌÀ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÃÈÎü¤ò³°¤·¤¿¤ê¹²¤¿¤À¤·¤¯¥¥Ã¥Á¥ó¤òÊÒ¤Å¤±¤¿¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë°Ø»Ò¤òºÜ¤»»Ï¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÊÄÅ¹´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Èµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡É¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤Î¿Í¤Ê¤é¡Öµ¢¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¡ÖÊÄÅ¹»þ´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£µ¢¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¾å»Ê¤¬µ¢¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤â»È¤¨¤Æ¡¢ÊÄÅ¹»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµÒ¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÊÄÅ¹¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤ªÅ¹Â¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
¢¡ÊÄÅ¹»þ´Ö¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¡©
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÊÄÅ¹»þ´Ö¤Ç¤Î¤³¤È¡£Å¹¤Î±Ä¶ÈÃæ¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°û¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾å»Ê¤òµ¢¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢²ò»¶¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾å»Ê¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¾å»Ê¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë»Å»ö¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÀÆü¤Þ¤Ç¤Ëºî¶È¤·¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¤È¤«¡£¤¢¤È¡¢Å¥¿ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æº£¤¹¤°µ¢¤é¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¤¤±é½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌµÍý¤ä¤ê³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥é¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÅ¥¿ì¤·¤Æ¤¦¤¶Íí¤ß¤¹¤ëÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÏÃ¡¢Á°¤Ë¤âÊ¹¤¤¤¿¤Ã¤¹¡×¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¡¿ì¤¦¤ÈÄ¹¤¤¾å»Ê¤òµ¢¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¡Ä
¡ß ¤½¤í¤½¤íµ¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è
¡ý ¤â¤¦¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿
¹½À®¡¿¿ù¸¶¸÷ÆÁ¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¡½¡Î¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ï¡½
¡Ú¤Ò¤í¤æ¤¡Û
À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¤Ò¤í¤æ¤¡Ë1976Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ¡¦ÀÖ±©¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢ºß³ØÃæ¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤ËÎ±³Ø¡£1999Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡¢2005Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Î¸µ´ÉÍý¿Í¡£¸½ºß¤Ï±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤Î·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡Ö4chan¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëºß½»¡£¤¿¤Þ¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¡£½µ´©SPA!¤Ç10Ç¯°Ê¾åÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¡£¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù
¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤ÐÊª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡©¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¡Ö¥À¥á¤Ê¸À¤¤Êý¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤¸À¤¤Êý¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Î¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù¤«¤é¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤Î½ªÈ×¡£¿¼¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¾åµ¡·ù¤Ê¾å»Ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£Å¹Â¦¤âµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢Ç®ÊÛ¤Ë¸ý¤ò¶´¤ß¤Å¤é¤¤¤Î¤«¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¾å»Ê¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ëµ¢¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¢¡ÎäÀÅ¤ËÀâÆÀ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡Öµ¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¡×¤Ê¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¡¿¼¤¤»þ´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë°û¤ß²ñ¤ò¤ª³«¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¾å»Ê¤À¤ÈÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌñ²ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµÍý¤Ëµ¢¤í¤¦¤ÈÂ¥¤¹¤È¡¢µ¤Ê¬¤ò³²¤·¤Æ¥¥ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤Æµ¢¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¼Â¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾õ¶·Åª¤Ëµ¢¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤â¡È¼«Æ°Åª¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤«¤Ç¤ÏÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö·Ö¤Î¸÷¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Æ°Åª¤ËÎ®¤ì¤ë¤À¤±¤ÇµÒ¤òÄÉ¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÒ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»¡¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤«¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤â¡¢BGM¤ò»ß¤á¤¿¤êÅ¹¤Î¾ÈÌÀ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÃÈÎü¤ò³°¤·¤¿¤ê¹²¤¿¤À¤·¤¯¥¥Ã¥Á¥ó¤òÊÒ¤Å¤±¤¿¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë°Ø»Ò¤òºÜ¤»»Ï¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÊÄÅ¹´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Èµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡É¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î´¶³Ð¤Î¿Í¤Ê¤é¡Öµ¢¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¡ÖÊÄÅ¹»þ´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£µ¢¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¾å»Ê¤¬µ¢¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤â»È¤¨¤Æ¡¢ÊÄÅ¹»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµÒ¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÊÄÅ¹¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤ªÅ¹Â¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£
¢¡ÊÄÅ¹»þ´Ö¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¡©
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÊÄÅ¹»þ´Ö¤Ç¤Î¤³¤È¡£Å¹¤Î±Ä¶ÈÃæ¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°û¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾å»Ê¤òµ¢¤é¤»¤¿¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢²ò»¶¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¾å»Ê¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¾å»Ê¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë»Å»ö¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÀÆü¤Þ¤Ç¤Ëºî¶È¤·¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¤È¤«¡£¤¢¤È¡¢Å¥¿ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æº£¤¹¤°µ¢¤é¤Ê¤¤¤È¥Þ¥º¤¤±é½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌµÍý¤ä¤ê³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥é¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÅ¥¿ì¤·¤Æ¤¦¤¶Íí¤ß¤¹¤ëÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÏÃ¡¢Á°¤Ë¤âÊ¹¤¤¤¿¤Ã¤¹¡×¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¡¿ì¤¦¤ÈÄ¹¤¤¾å»Ê¤òµ¢¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï¡Ä
¡ß ¤½¤í¤½¤íµ¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è
¡ý ¤â¤¦¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿
¹½À®¡¿¿ù¸¶¸÷ÆÁ¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¡½¡Î¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ï¡½
¡Ú¤Ò¤í¤æ¤¡Û
À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¤Ò¤í¤æ¤¡Ë1976Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ¡¦ÀÖ±©¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¸å¡¢ºß³ØÃæ¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥¢¡¼¥«¥ó¥½¡¼½£¤ËÎ±³Ø¡£1999Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡¢2005Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Î¸µ´ÉÍý¿Í¡£¸½ºß¤Ï±Ñ¸ì·÷ºÇÂç¤Î·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡Ö4chan¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ëºß½»¡£¤¿¤Þ¤ËÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¡£½µ´©SPA!¤Ç10Ç¯°Ê¾åÏ¢ºÜ¤òÃ´Åö¡£¿·´©¡Ø¸¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¥º¥ë¤¤¸À¤¤¤Þ¤ï¤·¡Ù