Ãæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¶ð¥±³Ù¤ÇÊüÄ»¤µ¤ì¤ë¥Ë¥Û¥ó¥é¥¤¥Á¥ç¥¦¤Î¤Ò¤Ê2±©¡á12Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¡ÊÆá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñÄó¶¡¡Ë

¡¡ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤ÎÆá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¤Ï17Æü¡¢»ô°é¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃÊÌÅ·Á³µ­Ç°Êª¤ÇÀäÌÇ´í×ü¼ï¡¢¥Ë¥Û¥ó¥é¥¤¥Á¥ç¥¦¤Î¤Ò¤Ê2±©¤òÊüÄ»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÃæ±û¥¢¥ë¥×¥¹¶ð¥±³Ù¤Ë¸þ¤±°ÜÁ÷¤ò»Ï¤á¤¿¡£»³Ï¼¤ÇÄ¹Ìî¸©ÂçÄ®»Ô¤ÎÂçÄ®»³³ÙÇîÊª´Û¤Î¤Ò¤Ê8±©¤È¹çÎ®¤·¡¢»³ÄºÉÕ¶á¤Ø°Ü¤¹¡£

¡¡»³ÄºÉÕ¶á¤ËÅþÃå¸å¡¢¸½ÃÏ¤Î´Ä¶­¤Ë´·¤é¤¹¤¿¤á¡¢1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ï¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤µ¤»¤Æ¤«¤éÊüÄ»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£

¡¡Æá¿Ü¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¤Î2±©¤Ï7·î14Æü¤Ë¤Õ²½¤·¤¿Íº¤È»ó¤Î1±©¤º¤Ä¡£

¡¡¤Ò¤Ê¤Ï¡¢±Â¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÈ¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¼«Á³´Ä¶­¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Åß¤ò¾è¤ê±Û¤¨À¸¤­È´¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£