¹âµÜ¤Þ¤ê¡¢ÂçÀÜÀï¤òÀ©¤·¤ÆÂîÆâ¥È¥Ã¥×¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤ÓÀï¤¨¤ë¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡¿Ëã¿ý¡¦½÷Î®ºù²ÖA¥ê¡¼¥°
¡¡ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î½÷Î®¥×¥íºÇ¹âÊö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö½÷Î®ºù²Ö¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òÁè¤¦½÷Î®ºù²ÖA¥ê¡¼¥°¤ÎÂè6ÀáBÂî¤¬9·î16Æü¡¢ÅìµþÅÔ¡¦²ÆÌÜºä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¹âµÜ¤Þ¤ê¤¬¡¢¶Ïº¹¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÂîÆâ¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î¥×¥í¤â¿ôÂ¿¤¯»²²Ã¤¹¤ë¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏM¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë¼°¡¦³«ËëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢35Áª¼ê¤¬´é¤òÂ·¤¨¤ëÃæ¡¢¹âµÜ¤Ï°ì¿Í¥ê¡¼¥°Àï¤Ë»²²Ã¡£1²óÀï¤Ï¥é¥¹¡¢2²óÀï¤Ï3Ãå¤ÈÁ°È¾Àï¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢3²óÀï¤Ï¥ª¡¼¥é¥¹¤Î¿ÆÈÖ¤ÇÇ´¤ê¤ÎÏ¢¥Á¥ã¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¥È¥Ã¥×¤Ë¡£4²óÀï¤â¿ÆÈÖ¤Ç¤Î²ÃÅÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¡¢¸åÈ¾2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÂîÆâ¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤â·èÄêÀï¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¾õ¶·¤Ë¤â¤Ê¤ê¡ÖÂè7Àá¤Ï¾å¤ò¸«¤Æ¤Î¤Ó¤Î¤ÓÀï¤¨¤Þ¤¹¡£¼¡Àá¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
1°Ì¡¡¹âµÜ¤Þ¤ê¡¡¡Ü15.8
2°Ì¡¡À¶¿å¹á¿¥¡¡¡Ü14.8
3°Ì¡¡¸ãºÊ¤µ¤ª¤ê¡¡¢¥11.2
4️°Ì¡¡¸ÅÃ«ÃÎÈþ¡¡¢¥19.4
¡¡¢¡½÷Î®ºù²Ö¡¡2006Ç¯ÅÙ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ½êÂ°¤Î½÷Î®¥×¥í¤Ë¤è¤ë1Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡£¾å°Ì16¿Í¤¬A¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢Ç¯´ÖÀ®ÀÓ¾å°Ì3¿Í¤¬Á°Ç¯ÅÙ¤Î½÷Î®ºù²Ö¤È3Æü´Ö¡¢È¾Áñ12²ó¤Ë½÷Î®ºù²Ö·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¢¡ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¡1981Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¿¹»³ÌÐÏÂ²ñÄ¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Ãæ·ø¡¦¼ã¼ê¤È³ÆÂç²ñ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¤¬Â¿¿ô½êÂ°¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Î½êÂ°¥×¥í¤Ï¶È³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë600¿Í°Ê¾å¡£2016Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖËã¿ý¥×¥íÃÄÂÎÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡×¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÏË±Ñà°Ì¡¢½½ÃÊ°Ì¡¢Ëã¿ý¥°¥é¥ó¥×¥êMAX¡¢²¦°ÌÀï¡¢Ëã¿ý¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¢½÷Î®ºù²Ö¡¢¥×¥í¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ê¤É¡£
¡ÊC¡ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë