ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Âè£±ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¡¥¤¥ó¥í¡¼ÊÑ²½µå¤Ë¼ê¤¬½Ð¤º¡¢»õ¿©¤¤¤·¤Ð¤ë¡¡Æâ³Ñ¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±µå¤ËÀ¼¾å¤²¤ë¾ìÌÌ¤â
¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢¥«¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬£±ÈÖ¡¦£Ä£È¤Ç½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¡££²µåÌÜ¤ÎÊÑ²½µå¤¬Æâ³Ñ¤Ë¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ÆÅö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤¿¤á¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¥¤¥ó¥í¡¼¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¼ê¤¬½Ð¤º¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á£³»î¹ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¡¢ÅðÎÝ¤È¤âµÏ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤á¤Æ»Ä¤ê£±£³»î¹ç¤Ç»Ë¾å½é¤Î¡Ö£µ£°¡Ý£µ£°¡×¤ÎÃ£À®¤Ê¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£