ÊÆ¥á¥¥·¥³ÏÑ´ß¤ÎÀÐÌýÀ¸»º¡¢12¡óÄ¶¤Ê¤ªÄä»ß¡¡¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¼õ¤±
[£±£¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¥Õ¥é¥ó¥·¡¼¥Ì¡×¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÆ¥á¥¥·¥³ÏÑ´ß¤Î¸¶ÌýÀ¸»º¤Î£±£²¡ó¡¢Å·Á³¥¬¥¹À¸»º¤Î£±£¶¡óÄ¶¤¬°ÍÁ³Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÆ°ÂÁ´´Ä¶¼¹¹Ô¶É¡Ê£Â£Ó£Å£Å¡Ë¤¬£±£¶ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥·¡¼¥Ì¤¬Àè½µ¤ËÊÆ¥á¥¥·¥³ÏÑ´ß¤òÄ¾·â¤·¤¿¸å¡¢ÆüÎÌ£²£±Ëü£³£²£°£´¥Ð¥ì¥ë¤Î¸¶ÌýÀ¸»º¤È£²²¯£¹£¸£°£°ËüÎ©Êý¥Õ¥£¡¼¥È¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹À¸»º¤¬¤Ê¤ªÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£Â£Ó£Å£Å¤¬À¸»º¼Ô¤ÎÊó¹ð¤ò´ð¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¶Æü»þÅÀ¤Ç¥á¥¥·¥³ÏÑ´ßÁ´ÂÎ¤ÎÌó£¶¡¥£µ¡ó¤ËÅö¤¿¤ë£²£´¤ÎÀÐÌý¡¦¥¬¥¹À¸»º»ÜÀß¤Çºî¶È°÷¤¬ÂàÈò¤·¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï£±£·£±»ÜÀß¤ÇÂàÈò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥á¥¥·¥³ÏÑ´ß¤Ï¹ñÆâÀÐÌýÀ¸»º¤ÎÌó£±£µ¡ó¡¢Å·Á³¥¬¥¹À¸»º¤Î£²¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£