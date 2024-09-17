³°²ß¤ÎÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤¬µÞÁý¡¡ÂÐ¾Ý¹ñ¤ÏÆüËÜ¤¬ºÇÂ¿¡á´Ú¹ñ
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦ÅªÎ®¹Ô¡Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡Ë¤¬¼ýÂ«¤·¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤¬ºÆ¤ÓÁý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢´Ú¹ñ¤Ç³°²ß¤ÎÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê·ï¿ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢£±£·Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÎËÑÀ®·±¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬´ØÀÇÄ£¤«¤éÄó½Ð¤ò¼õ¤±¤¿»ñÎÁ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£Ç¯£±·î¤«¤é£µ·î¤Þ¤Ç¤Î³°²ßÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê·ï¿ô¤Ï£³£¶£³·ï¡¢£²£°£´²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£²£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ê½ÐÆþ¹ñ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£±Ç¯¤Î£±Ç¯´Ö¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿£³£¶£¹·ï¡Ê£±£´£³²¯¥¦¥©¥óµ¬ÌÏ¡Ë¤ËÇ÷¤ë¿å½à¤À¡£
¡¡£²£±Ç¯¤È£²£²Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë³°²ß¤ÎÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±ß°Â¸ú²Ì¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô¤¬Áý¤¨¤¿ºòÇ¯¤Èº£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡ÆüËÜ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë³°²ß¤ÎÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï£²£±Ç¯¤Î£³£µ·ï¡Ê£´£³²¯¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢£²£²Ç¯¤Î£±£²£±·ï¡Ê£´£·²¯¥¦¥©¥ó¡Ë¤«¤éºòÇ¯¤Ï£²£³£²·ï¡Ê£¹£·²¯¥¦¥©¥ó¡Ë¤ËÁý¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï£µ·î»þÅÀ¤Ç£±£²£°·ï¡Ê£µ£¸²¯¥¦¥©¥ó¡Ë¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÑµÄ°÷¤Ï¡Ö³°²ß¤ÎÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï°ãË¡ÌôÊª¤Î¹ØÆþ¤äÌ©Í¢¡¢¥Ü¥¤¥¹¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡ÊÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¶âÍ»º¾µ½¡Ë¤Ê¤ÉÈÈºá¤Î¼êÃÊ¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ï²¾ÁÛ»ñ»º¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë¹ØÆþ¤Î¤¿¤á¤Î»öÎã¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅ°Äì¤·¤¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¶áÎÙ¹ñ¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢³°²ß¤ÎÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÉ¬¤ºÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÇ§¼±¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡Í¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤ÎËÑÀ®·±¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬´ØÀÇÄ£¤«¤éÄó½Ð¤ò¼õ¤±¤¿»ñÎÁ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢º£Ç¯£±·î¤«¤é£µ·î¤Þ¤Ç¤Î³°²ßÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê·ï¿ô¤Ï£³£¶£³·ï¡¢£²£°£´²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£²£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯¤È£²£²Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë³°²ß¤ÎÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±ß°Â¸ú²Ì¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô¤¬Áý¤¨¤¿ºòÇ¯¤Èº£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡ÆüËÜ¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë³°²ß¤ÎÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï£²£±Ç¯¤Î£³£µ·ï¡Ê£´£³²¯¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢£²£²Ç¯¤Î£±£²£±·ï¡Ê£´£·²¯¥¦¥©¥ó¡Ë¤«¤éºòÇ¯¤Ï£²£³£²·ï¡Ê£¹£·²¯¥¦¥©¥ó¡Ë¤ËÁý¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï£µ·î»þÅÀ¤Ç£±£²£°·ï¡Ê£µ£¸²¯¥¦¥©¥ó¡Ë¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÑµÄ°÷¤Ï¡Ö³°²ß¤ÎÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï°ãË¡ÌôÊª¤Î¹ØÆþ¤äÌ©Í¢¡¢¥Ü¥¤¥¹¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¡ÊÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ë¶âÍ»º¾µ½¡Ë¤Ê¤ÉÈÈºá¤Î¼êÃÊ¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ï²¾ÁÛ»ñ»º¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë¹ØÆþ¤Î¤¿¤á¤Î»öÎã¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅ°Äì¤·¤¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¶áÎÙ¹ñ¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢³°²ß¤ÎÉÔÀµ»ý¤Á½Ð¤·¡¦»ý¤Á¹þ¤ß¤ÏÉ¬¤ºÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÇ§¼±¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß