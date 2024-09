Official髭男dismの新曲「50%」(読み:フィフティパーセント)が、12月13日公開の映画『はたらく細胞』の主題歌に決定した。『はたらく細胞』は、​​シリーズ累計発行部数1000万部を超える人気作品。人間の体の中を舞台に繰り広げられる“世界最小の物語”が実写映画化される。主題歌となる「50%」制作にあたり、Official髭男dismは「50%くらいの力加減で自分を労りながら日々生きて、譲れない瞬間や、大切な瞬間、そんな時だけ本気で頑張ったり、楽しんだりする。そんな塩梅で生きたいという願いを、100%の熱量を込めて作りました」とコメントしている。

映画『はたらく細胞』



■イントロダクション細胞を擬人化したマンガ『はたらく細胞』(清水茜・講談社「月刊少年シリウス」所載)。連載開始から話題沸騰、瞬く間に大人気。アニメ化や多くのスピンオフ作品、関連書籍を生み出すなどその勢いはとどまることを知らず、シリーズ累計発行部数 1000 万部を超えるメガヒットを記録。そして今回、ついに実写映画化が実現した。永野芽郁=赤血球・佐藤健=白血球(好中球)の W 主演に加え、人間の親子役で芦田愛菜(漆崎日胡)・阿部サダヲ(漆崎茂)をはじめ、山本耕史(キラーT 細胞)、仲里依紗(NK 細胞)、松本若菜(マクロファージ)、マイカピュ(血小板)、染谷将太(ヘルパーT 細胞)、深田恭子(肝細胞)、板垣李光人(新米赤血球)、加藤諒(先輩赤血球)、加藤清史郎(武田先輩)、片岡愛之助(肺炎球菌)、小沢真珠(黄色ブドウ球菌)、新納慎也(化膿レンサ球菌)、そして SEKAI NO OWARI の Fukaseが細胞たちの最強の敵として出演するなど超豪華キャストが勢揃い。監督はヒットメーカー武内英樹(『翔んで埼玉』『テルマエ・ロマエ』)。アクション演出は大内貴仁(『るろうに剣心』『幽☆遊☆白書』)。CG 制作は日本最高峰の技術を持つ白組が担当。さらに主題歌は official 髭男 dism が『50%』を書き下ろし。日本エンタメ界を代表するドリームチームが、誰も見たことのない独創的でユニークな世界を作り上げる。映画館だからこそ楽しめる唯一無二の映像体験-笑って泣けてためになる【はたらく細胞ワンダーランド】へようこそ。この冬、あなたの体内が壮大な物語の舞台になる!■ストーリー映画史上最“小”の主人公・・・その名は、細胞!人間の体内の細胞、その数なんと 37 兆個。酸素を運ぶ赤血球、病原体と戦う白血球、そのほか無数の細胞たちが、あなたの健康と命を守るために日夜全力ではたらいているのだ。高校生・漆崎日胡は、父親の茂と2人暮らし。まじめな性格で健康的な生活習慣の日胡の体内の細胞たちは、いつも楽しくはたらいている。一方、不規則不摂生に日々を過ごす茂の体内では、ブラックな労働環境に疲れ果てた細胞たちがいつも文句を言っている。親子でも体の中はえらい違いだった。仲良し親子のにぎやかな日常。しかし、その体内への侵入を狙う病原体たちが動き始める…。漆崎親子の未来をかけた、細胞たちの「体内史上最大の戦い」が幕を開ける!?■作品情報タイトル:『はたらく細胞』公開日:12月13日(金)出演者:永野芽郁 佐藤健 / 芦田愛菜 山本耕史 仲里依紗 松本若菜 染谷将太 板垣李光人 加藤諒 加藤清史郎 マイカピュ深田恭子 / 片岡愛之助 / 新納慎也 小沢真珠 Fukase (SEKAI NO OWARI) / 阿部サダヲ原作:清水茜「はたらく細胞」(講談社「月刊少年シリウス」所載)原田重光・初嘉屋一生・清水茜『はたらく細胞BLACK』(講談社「モーニング」所載)監督:武内英樹脚本:徳永友一音楽:Face 2 fAKE製作:映画「はたらく細胞」製作委員会制作プロダクション:ツインズジャパン主題歌:Official髭男dism「50%」(IRORI Records/PONY CANYON Inc.)クレジット:©清水茜/講談社 ©原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社 ©2024 映画「はたらく細胞」製作委員会配給:ワーナー・ブラザース映画公式サイト: saibou-movie.com公式 X: @saibou_movie#映画はたらく細胞