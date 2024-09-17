¡È¥¿¥ï¥Þ¥ó¡É¤Î°ì¼¼¤Ç20ÂåÃËÀ¤¬¼ó¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ç»É¤µ¤ì»àË´ 25ºÐ½÷¤òÂáÊá Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è
¡¡Åìµþ¡¦ÃæÌî¶è¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢20Âå¤ÎÃËÀ¤Î¼ó¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ç»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ25ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¶×ÈþÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤Ï16Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÃæÌî¶èÃæÌî¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î20Âå¤ÎÃËÀ¤Î¼ó¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ç»É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤±¤ó¤«¤·¤Æ¿ÏÊª¤Ç¼ó¤ò»É¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤·¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÅÅ¼ÖÆâ¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸ýÏÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤µ¤ß¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È»×¤Ã¤¿¡£¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤¿¤é»É¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÍÆµ¿¤ò»¦¿Í¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë