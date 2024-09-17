Ç¨¤ìÈ±¤ÇÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¡Ä¤¢¤Î¡¢¿§µ¤¡õ¥«¥Ã¥³¤è¤µ¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ê¼«»£¤êÈäÏª¡ÖÈþ¿Í¥ª¡¼¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬16Æü¡Ê·î¡Ë¡¢Ç¨¤ì¤¿ÁÇÈ©¤ÈÈ±¤¬¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¥«¥Ã¥³¤è¤µ¥Þ¥·¥Þ¥·¡¢¤¢¤Î¤ÎÇ¨¤ìÈ±¥·¥ç¥Ã¥È
2013Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤æ¤ë¤á¤ë¥â¡ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢¡È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¡£ºßÀÒ»þ¤«¤éÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îano¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Î¤Ï16Æü¡¢¡Öx¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤Ë¤â¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ç¨¤ì¤¿È±¤ÈÁÇÈ©¤Ç¿§µ¤¤¬Áý¤¹¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í¥ª¡¼¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡¢ÃËÁ°¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¥®¥ê¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤¢¤Î¡¢ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î»Ïµå¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È1ÅÀ¡Û¥«¥Ã¥³¤è¤µ¥Þ¥·¥Þ¥·¡¢¤¢¤Î¤ÎÇ¨¤ìÈ±¥·¥ç¥Ã¥È
2013Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤æ¤ë¤á¤ë¥â¡ª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢¡È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Î¡£ºßÀÒ»þ¤«¤éÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îano¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í¥ª¡¼¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡¢ÃËÁ°¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ç¥®¥ê¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤¢¤Î¡¢ÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î»Ïµå¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê