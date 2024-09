「朝食抜き」が心筋梗塞やがんにつながる…最新「時間医学」でわかった驚きの事実

ただ「栄養を摂る」だけじゃない

人の体内時計の周期は24時間よりも少し長いので、放っておくと少しずつズレていきます。そこで人間は、日光や食事などによって毎日、体内時計の周期を24時間にリセットする必要があります。食事は体内時計をリセットし、体内リズムを環境の変化に合わせる因子の一つ。特に前日の夕食から翌日の朝食までの絶食時間が10時間以上だと、朝食による体内時計のリセットは強力に行われます1)。

成長期の子供のみならず大人にとっても、健全な体内リズムを保つため「早寝早起き朝ごはん」は重要ですが、この「早寝」には十分睡眠を摂ることの他に、「夜食を摂らずに10時間以上絶食する」という意味合いも含まれています。

たとえば、朝食を午前7時に摂る時は、前日の夕食は午後9時までに終えることが重要です。また、夕食後に仕事を続け、寝るまでの間に夜食を摂る方も多いと思いますが、その場合は夜食を摂り終えた時刻から絶食時間が始まるため、翌日の朝食を午前7時に摂ったとしても体内時計は十分にリセットされず、注意が必要です。

このように「早寝早起き朝ごはん」を実践し、かつ、朝食までに10時間以上絶食することによって健全な体内リズムが保たれますが、逆にこれが乱れると健康に悪い影響を与える恐れがあります。

遅い夕食が深刻な病気につながる

午後8時以降に食べると糖尿病になる恐れのあることが、健康な人を対象にした研究で明らかになりました2)。

その実験では、対象者は、日を変えて、同じメニューの食事を午前8時、午後8時あるいは午前0時に摂ります。この生活をしばらく続けると、血糖値および血中インスリン濃度は午前8時に摂取した時よりも、午後8時や午前0時に摂取した時の方が高いことが示されました。

血糖値および血中インスリン濃度が高いことは、つまりインスリンが効きにくい(インスリン抵抗性が高い)ことを示しています。午後8時以降に夕食や夜食を摂ると、インスリン抵抗性が増すために高血糖が続き、その結果、糖尿病になりやすくなるものと考えられます。

近年、日本では糖尿病患者が著しく増えており、その要因として食生活の欧米化に伴う過食が挙げられますが、カロリー摂取量はむしろ減少しています(厚生労働省:国民健康・栄養調査;1950年―1日2098kcal、2014年―1日1863kcal)。

カロリー摂取量が減ったにもかかわらず糖尿病患者が増えた理由の一つとして、社会全体が夜更かしするようになった結果、午後8時以降に夕食を摂る人の割合が増えたことが考えられます。したがって、夕食をなるべく早い時刻に食べることが、糖尿病の発症を防ぐコツです。

ダイエットの肝は「夕食」だった

肥満は、高血圧、脂質異常症および糖尿病発症の危険因子であり、健康と長寿にとっては大敵です。ではいったい、肥満対策としてどのような食事の摂り方が良いのでしょうか。

それを考える前に、食事のタイミングと体内の脂肪蓄積との関係を説明しておきましょう。朝食を摂ると血中のグルコース濃度は急激に上昇しますが、これはその日の活動を支えるために消費されるため、脂肪に変わり体内に蓄積されることはありません。

一方、夜間は体も休息するため、夕食後に増加した血中グルコースの消費量は少なく、脂肪として体内に蓄えられます。したがって、夕食は少な目の方が良いと推測できます。

この推測は、メタボリック症候群を合併した肥満患者を対象にした実験からも明らかになっています3)。

患者を2群に分けて、第1群の患者は朝食700kcal、昼食500kcal、夕食 200kcal、第2群の患者は朝食200kcal、昼食500kcal、夕食700kcalの食事をそれぞれ12週間摂りました。

その結果、両群とも体重減少やメタボリック症候群で見られる糖尿病や脂質異常症は改善しましたが、ダイエット効果は第1群の患者の方が大きいことが示されました。ダイエットのために朝食を抜く方が多いと思いますが、朝食を普通に食べ、夕食のカロリーを制限した方が効果的だと実験で明らかになったわけです。

朝食を抜くと恐ろしい事態に…

また朝食を抜くと、睡眠に悪影響が出ることが報告されています。成人を対象にした臨床研究4)で、毎日、朝食(340kcal)を摂ったときと朝食を抜いたときを比べたところ、朝食を抜くと入眠時間が遅れて不眠となり、さらに睡眠の質が低下することが分かりました。また、朝食を抜いたときは、夕食に炭水化物食や高脂肪食を多く摂るようになっていました。

このように、朝食を抜くと体内時計が十分リセットされないまま1日が始まり、さらに、夕食に炭水化物等を多く摂るために体内時計が乱れ、睡眠に悪影響が出ると考えられます。

忙しさの余りに、あるいはダイエットのために朝食を抜く方を多く見かけますが、体内時計が乱れるために体の機能を環境の変化に合わせにくくなり、さらに十分睡眠が摂れないため仕事面に大きな影響が出ているものと懸念されます。自分でも気づかないうちに、実は体に大きなダメージを与えているのです。

また朝食抜きの生活を続けると、心筋梗塞になりやすくなる恐れがあります。たとえば、心筋梗塞のない人を対象にした6年間の観察研究によって、毎日、朝食を摂る人に比べて摂らない人の方が、心筋梗塞で亡くなる危険性は約2倍大きいことが報告されています5)。

さらに、心筋梗塞を発症した後に一命をとりとめた患者を対象にした観察研究によっても、退院後、朝食を抜き、さらに遅く(就寝前2時間以内)に夕食を摂ると、そうでない人に比べて、30日以内に心筋梗塞が再び起こる危険性が4〜5倍大きいことが報告されています6)。

これは、朝食を抜くと冠動脈(心筋に血液を供給している動脈)の動脈硬化が進み、心筋に血液が十分に供給されなくなるためとされています。したがって、朝食を摂ることは心臓の保護につながるのです。

明日から、すべての読者の方に朝食を摂って頂きたいのですが、とりわけ、心筋梗塞や狭心症の既往のある方、あるいは高血圧、糖尿病、脂質異常症等の動脈硬化の原因となる疾患を有する方は是非、実践していただきたいです。

がんやケガを招きかねない

夜間の血糖(グルコース)は比較的低く、朝起きて朝食を摂取すると血中のグルコース濃度は上昇します。脳細胞はエネルギー源としてグルコースしか使えないため、朝食を抜くと血中のグルコースは余り上昇せず、脳がガス欠の状態になります。このような状態で車を運転すると、脳が十分に活性化されていないため、交通事故を起こす危険性も増す恐れがあります。

たとえば、運転シミュレーターを用いた研究によって、朝食を抜くと、時速70kmを超えるスピードでは事故率が著しく高くなる(約5倍)ことが報告されています1)。

毎日、車で通勤される方は、リスクマネジメントの一環として朝食を摂られることをお勧めします。

スペインで、乳がん患者1181人と乳がんのない女性1326人を対象にして朝食の時刻と乳がんの関連性を調査したところ、驚くべき結果が報告されました7)。

その研究によると、午前8時以降に朝食を摂ると乳がんのリスクが高くなる傾向があり、特に閉経前の女性では、朝食を摂る時刻が1時間遅れる毎に、乳がんのリスクが18%も増えるというものです。

夜間のシフトワーカーを対象にした調査によって、体内リズムが乱れると乳がんのリスクが増えることが明らかにされています8)。前述のように食事は体内時計をリセットし、体内リズムを環境の変化に合わせる強力な因子であるため、食事を摂る時刻が遅れるほどリズムの調整が難しくなるものと思われます。朝食の遅い人では、このような体内リズムの乱れが長期間続いたため、乳がんのリスクが増えたものと考えられます7)。

やはり月並みですが、「早寝早起き朝ごはん」を実行することは、健全な体内リズムを保ち、健やかに生活するために必要な習慣だと思います。食事のたびに薬を山ほど飲んだり、高額なサプリメントに頼ったりするよりも、こうした日々の積み重ねが重要ではないでしょうか。

【参考文献】

1)香川靖雄。時間栄養学の概略。香川靖雄(編)時間栄養学11−35,2009,

女子栄養大学出版部

2) Leung GKW, et al. Effect of meal timing on postprandial glucose responses to a low glycemic index meal: A crossover trial in healthy volunteers. Clin Nutr 38, 465-471, 2019.

3) Jakubowicz D, et al. High caloric intake at breakfast vs. dinner differentially influences weigh loss of overweight and obese women. Obesity (Silver Spring)21, 2504-2512, 2013.

4)Gwin JA, et al. Breakfast consumption augments appetite, eating behavior, and exploratory markers of sleep quality compared with skipping breakfast in healthy young adults. Curr Dev Nutr 2018, 28;2(11): nzy074.

5) Rong S, et al. Association of skipping breakfast with cardiovascular and all-cause mortality. J Am Coll Cardiol 73, 2025-2032, 2019.

6) Musse GNV, et al. Skipping breakfast concomitant with late-night dinner eating is associated with worse outcomes following ST-segment elevation myocardial infarction. Eur J Prev Cardiol 27, 2311-2313, 2020.

7) Palomar-Cros A, et al. Association of time of breakfast and nighttime fasting duration with breast cancer risk in the multicase-control study in Spain. Front Nutr 2022, 9:941477.

8) 大戸茂弘。悪性腫瘍、藤村昭夫(企画・編集)臨床時間治療学70−73、診断と治療社、2022.

日本人の3人に1人「夜型人間」が抱えている「健康リスク」…実は心不全、脳卒中、うつ病になりやすいワケ